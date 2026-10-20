Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΠΕΛΩΝ NEW ERA!

Η παρουσίαση της συλλογής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη μπουτίκ του Παναθηναϊκού, με μια ανοιχτή εκδήλωση για τους φιλάθλους.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΠΕΛΩΝ NEW ERA!
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Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τη νέα custom συλλογή καπέλων New Era, που αποτελεί brand του Ομίλου Φάις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η capsule αυτή συλλογή προσφέρει στους φιλάθλους έναν ακόμη τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους για την ομάδα, συνδυάζοντας το εμβληματικό τριφύλλι με την αναγνωρίσιμη υπογραφή της New Era.

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Με μακρόχρονη παρουσία στο σύγχρονο lifestyle, η New Era αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φίλαθλης κουλτούρας. Η νέα συλλογή καπέλων του Παναθηναϊκού μεταφέρει την ταυτότητα της ομάδας στην καθημερινή εμφάνιση των φιλάθλων, αναδεικνύοντας την προσωπική έκφραση και το διαχρονικό δέσιμο με τον σύλλογο.

Με αφορμή την κυκλοφορία της συλλογής, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο της μπουτίκ του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης επί της Τσόχα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 12:00 έως τις 17:00.

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Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη συλλογή και, με κάθε αγορά καπέλου, να αποκτήσουν χωρίς επιπλέον χρέωση ένα patch σχεδιασμένο αποκλειστικά για την εκδήλωση. Η εφαρμογή του θα πραγματοποιείται στο ειδικά διαμορφωμένο customization station, δίνοντας σε κάθε φίλαθλο τη δυνατότητα να προσθέσει μια προσωπική πινελιά στο καπέλο του.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν παίκτες του Παναθηναϊκού για αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους φιλάθλους. Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργεί photo booth, ενώ τη μουσική επιμέλεια θα έχουν οι ATH Kids.

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Food truck, snacks και ένα mocktail θα συμπληρώνουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ η συμμετοχή στις φωτογραφίες και στα αυτόγραφα δεν προϋποθέτει αγορά.

Ο Όμιλος Φάις, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της New Era στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο brand, αναδεικνύοντας τη σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τη σύγχρονη κουλτούρα.

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