Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Οι 3 πιθανότεροι αντικαταστάτες του Χάαλαντ σύμφωνα με τους Άγγλους

Με αρκετά προβλήματα τραυματισμών θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης (20/10, 22:00) η Μάντσεστερ Σίτι την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Ένζο Μαρέσκα να είναι η συμμετοχή ή όχι του αμφίβολου Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός έμοιαζε να κουτσαίνει στο τέλος της αναμέτρησης της Σίτι απέναντι στην Ίπσουιτς, με τον Μαρέσκα να προϊδεάζει πως ενδέχεται να ξεκουράσει τον μόνο διαθέσιμο κεντρικό επιθετικό του.

Σημειώνεται πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει «καθαρό» back up του Χάαλαντ αφού στο τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιοδόυ, δάνεισε στην Τότεναμ τον Ομάρ Μαρμούς ( με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς) και η φυγή του Αιγύπτιου έχει αφήσει τον Μαρέσκα χωρίς εναλλακτική.

Ο Ιταλός είχε πει πως ο Σεμένιο μπορεί να ξεκουράζει τον Χάαλαντ, ωστόσο και αυτός αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με την Ίπσουιτς με πρόβλημα στο γόνατο και θα μείνει εκτός για περίπου 2 μήνες.

Επομένως, δημιουργείται το ερώτημα για το ποιος θα ξεκουράσει τον Νορβηγό σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να ξεκουραστεί απέναντι στην ΑΕΚ για να είναι έτοιμος για την απαιτητική συνέχεια στην Premier League.

Οι 3 πιθανότεροι αντικαταστάτες του

Την απάντηση στο δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Μαρέσκα επιχείρησε να δώσει το Manchester Evening News, που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ των «Πολιτών» και που αναφέρει πως το πιθανότερο σενάριο είναι ο Χάαλαντ να προφυλαχθεί στην αποψινή αναμέτρηση.

Πρώτο φαβορί να τον αντικαταστήσει, θεωρούν τον Φιλ Φόντεν, ο οποίος το Σάββατο με την Ίπσουιτς έβαλε τέλος στην «ξηρασία» των γκολ αφού σκόραρε για να ανοίξει το σκορ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ως «ψευτοεννιάρι», υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Ιλιμάν Ντιάιε αποτελεί την επόμενη πιο προφανή λύση, καθώς ο διεθνής παίκτης της Σενεγάλης έχει αγωνιστεί κεντρικά στο παρελθόν αν και ταιριάζει καλύτερα σε ρόλο στα πλάγια.

Σύμφωνα με τους Άγγλους η τρίτη επιλογή είναι ίσως ο Ραγιάν Σερκί, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στον αγώνα με την Ίπσουιτς και σίγουρα θα ξεκινήσει την Τρίτη το βράδυ. Η ταχύτητα του, η ικανότητά του να παίζει σε στενούς χώρους και η πολύ στενή του επαφή με τα δίχτυα τον καθιστούν ελκυστικό υποψήφιο, αν και αυτό θα απαιτούσε ίσως ο Ένζο Φερνάντες να αγωνιστεί στη θέση του επιθετικού μέσου.