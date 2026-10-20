Ντίμι Κωνσταντόπουλος στο ΜΠΙΦ: «Δύσκολο το ματς με Σίτι για την ΑΕΚ - Χρειάζεται συγκέντρωση»

Μία τεράστια πρόκληση έχει μπροστά της η ΑΕΚ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (20/10) στις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική του Champions League. Η Ένωση αναμένεται να έχει δύσκολο... έργο, αλλά μπορεί να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως τόνισε ο Ντίμι Κωνσταντόπουλος στην εκπομπή «Το ΜΠΙΦ» του OnSports.

Ο πρώην τερματοφύλακας του «Δικέφαλου» υποστήριξε πως η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, παρά τις αλλαγές που έκανε στο ρόστερ της, ενώ παράλληλα στάθηκε στο σκεπτικό του Μάρκο Νίκολιτς να μην αλλάξει το σύστημα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας παλαίμαχος πορτιέρο μίλησε για:

Την κατάσταση της Μάντσεστερ Σίτι: «Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ξεκινήσει δυνατά στην Αγγλία και έχει κάνει 7 σερί νίκες, ειδικά σε μία σεζόν που έχει κάνει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της».

Τις πιθανότητες που έχει η ΑΕΚ στον αγώνα: «Είναι ένα παιχνίδι Champions League. Είναι ιδιαίτερο. Θα είναι δύσκολο, αλλά ένα αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ ανέφικτο».

Το σκεπτικό του Νίκολιτς πως η ΑΕΚ δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της: «Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει ο Νίκολιτς είναι πως δεν θα αλλάξει το σύστημά του. Αλλά θα υπάρχουν άλλες οδηγίες. Είναι καλό που δεν θέλει να αλλάξει την ταυτότητα της ομάδας. Γι’ αυτό το λόγο τα τελευταία δύο χρόνια η ΑΕΚ παρουσιάζει αυτό το ποδόσφαιρο».

Το αν θεωρεί σωστό αυτό το σκεπτικό του Σέρβου κόουτς: «Εμένα μου αρέσει, γιατί μία ομάδα έχει ταυτότητα. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές. Κυρίως ατομικές. Στη θέση του κάθε παίκτη, πως πρέπει να μπει στο παιχνίδι, αλλά και τις συνθήκες που μπορεί να προκύψουν στο παιχνίδι. Νομίζω θα είναι προετοιμασμένη η ΑΕΚ».

Το αν μπορεί να αντιμετωπιστεί η Μάντσεστερ Σίτι: «Υπάρχει τρόπος. Ποδόσφαιρο είναι. Από την εμπειρία μου, σε τέτοια παιχνίδια, θα πρέπει η ΑΕΚ να έχει πάρα πολύ καλή απόδοση και από την μεριά της Σίτι να μην βρεθούν σε καλή μέρα κάποιοι παίκτες. Θα παίξει ρόλο πως θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πως θα κυλήσει. Αν είναι ισοπαλία στο ημίχρονο, η Σίτι θα έχει μεγαλύτερη πίεση και η ΑΕΚ θα αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Τον τρόπο που αγωνίζεται η Μάντσεστερ Σίτι: «Η Σίτι δεν σταματά την πίεση. Ξεκινά το παιχνίδι της με χτίσιμο από πίσω και είναι ένα σημείο που μπορεί να προσπαθήσει να την χτυπήσει η ΑΕΚ γιατί παρουσιάζεται, μερικές φορές, με υπερβολική εμπιστοσύνη. Αλλά η συγκέντρωση παίζει το σημαντικότερο ρόλο».

Την διαφαινόμενη απουσία του Χάαλαντ: «Είναι μεγάλη απουσία των Χάαλαντ και Σεμένιο. Έτσι, η Σίτι δεν θα πάει με κλασικό σέντερ φορ. Άρα, ίσως αλλάξει τον τρόπο που θα επιτίθεται η αγγλική ομάδα. Για μένα, η Σίτι θα προσπαθήσει να πάει το παιχνίδι κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ και θα αναζητήσει εκεί κάποιες ενέργειες και πάσες για να επιτεθούν».