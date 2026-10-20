Daily Mail: «Ποιος χρειάζεται τον Κέιν όταν έχεις τον Κωστούλα»

Η Μπράιτον πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στην Premier League, με την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την πολυφωνία στο σκοράρισμα να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής της παρουσίας. Παράλληλα, ο Φάμπιαν Χίρτσελερ βλέπει την εμπιστοσύνη της διοίκησης να αποδίδει καρπούς, οδηγώντας την ομάδα σε υψηλές πτήσεις.

Πρωταγωνιστής στην άνοδο της Μπράιτον στη 2η θέση της βαθμολογίας είναι ο Μπάμπης Κωστούλας ο οποίος μετράει 5 γκολ και 4 ασίστ σε 10 συμμετοχές φέτος για τους «Γλάρους». Ο Έλληνας διεθνής μετρά συμμετοχή σε γκολ ανά 76 λεπτά, μια άκρως εντυπωσιακή επίδοση.

Οι ηγετικές εμφανίσεις του Κωστούλα όπως είναι λογικό έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα στην Αγγλία και το όνομά του συζητιέται έντονα στο «Νησί», με την Daily Mail μάλιστα να φτάνει σε σημείο να συγκρίνει τον 19χρονο με τον Χάρι Κέιν.

«Ποιος χρειάζεται τον Κέιν όταν έχεις τον Κωστούλα», γράφει χαρακτηριστικά το διεθνούς φήμης ΜΜΕ.