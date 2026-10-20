Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για Μπασκόνια και Αρμάνι - Προτεραιότητα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια και την Αρμάνι, με τους φίλους του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν στο Telekom Center να αποκτούν άμεσα προτεραιότητα για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11/12.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τις εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στην Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (22/10, 21.15) και την Armani Olimpia Milan (27/10, 21.15).

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήρια και για τις δύο αναμετρήσεις θα εξασφαλίσουν αυτόματα δικαίωμα προτεραιότητας 24 ωρών για την αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (11/12, 21.15), πριν από την έναρξη της γενικής διάθεσής τους.

Διευκρινίζεται, ότι το δικαίωμα προτεραιότητας παρέχεται αποκλειστικά σε όσους προμηθευτούν εισιτήρια και για τους δύο αγώνες, απέναντι σε Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz και Armani Olimpia Milan.

Πληροφορίες σχετικά με το Membership 2026/27

Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Με την εξασφάλισή του, πέραν από τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα επωφεληθούν μοναδικών προνομίων και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του.

Το Membership θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ ή αριθμό ταυτότητας/διαβατηριου για αλλοδαπούς φιλάθλους ή Έλληνες του εξωτερικού χωρίς ΑΜΚΑ).

Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων:

• Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων προσωρινά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του more.com.

• Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του Membership για κάποιον άλλον/η (ή/και ανήλικο/η), αρκεί να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία, τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης, Εmail).

• Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908 και διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια, κάνοντας χρήση του Membership που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους.

• Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να προχωρήσει σε αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά αγώνα, αρκεί οι κάτοχοι αυτών να έχουν προμηθευτεί στα στοιχεία τους το αντίστοιχο Membership.

• Η αγορά των εισιτηρίων στις VIP ζώνες μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά με την ΚΑΕ και μέσω Email στο tickets@paobc.gr και τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

• Οι φίλαθλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ με αμαξίδιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ στο tickets@paobc.gr, αποστέλλοντας την απόφαση ΚΕΠΑ και τα στοιχεία συνοδού (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ). Τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

• Σημειώνεται, ότι η διαδικασία μεταβίβασης τόσο των μεμονωμένων όσο και των εισιτηρίων διαρκείας δε θα είναι ενεργή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

• Οι πόντοι αγοράς Membership και εισιτηρίων θα προστεθούν στους λογαριασμούς των φιλάθλων με την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης για τη σεζόν 2026/27. Περισσότερες πληροφορίες για το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης θα γνωστοποιηθούν μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το προσεχές διάστημα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία λήψης εισιτηρίου, πατήστε ΕΔΩ.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

• Μέσω του more.com, λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναβάθμισης της επίσημης εφαρμογής της ομάδας μας, CLUB 1908. • Επίσημο σημείο πώλησης είναι μόνο το more.com. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια που αγοράζονται από άλλα κανάλια.