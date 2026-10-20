Στέφανος Τσιτσιπάς: Νικηφόρα πρεμιέρα με άγχος στο Αλμάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς, σώζοντας τρία match points στο δραματικό τάι μπρέικ του πρώτου σετ. Επόμενος αντίπαλός του ο Μιχαΐλ Κουκούσκιν.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νικηφόρα πρεμιέρα με άγχος στο Αλμάτι
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Με δύσκολη νίκη συνδύασε την πρεμιέρα του στο τουρνουά ATP 250 του Αλμάτι στο Καζακστάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Αμερικανού Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς με 2-1 σετ (7-6(9), 3-6, 6-3), εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη φάση των «16».

Η αναμέτρηση είχε έντονο σασπένς από το πρώτο σετ, με τον Τσιτσιπά να καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στο τάι μπρέικ. Ο Έλληνας τενίστας έσωσε τρία match points και κατάφερε να πάρει το σετ με 7-6(9), αποκτώντας το προβάδισμα.

Ο Κοβάτσεβιτς, ωστόσο, απάντησε στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3, οδηγώντας το παιχνίδι σε τρίτο και καθοριστικό σετ. Εκεί ο Αθηναίος αθλητής ανέβασε την απόδοσή του, έφτασε στο 6-3 και «σφράγισε» τη νίκη, μαζί με την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Στη φάση των «16», ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, την Τετάρτη (21/10) στις 17:30. Ο τενίστας από το Καζακστάν εξασφάλισε την πρόκρισή του αποκλείοντας τον Στέφανο Σακελλαρίδη στον πρώτο γύρο, με 7-6(4), 7-6(3).

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