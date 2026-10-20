· Μπασκόνια · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς τον Κρις Ντουάρτε οι Βάσκοι στην Αθήνα

Ο Δομινικανός γκαρντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια και αναμένεται να χάσει την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς τον Κρις Ντουάρτε οι Βάσκοι στην Αθήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μία σημαντική απουσία αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα η Μπασκόνια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Κρις Ντουάρτε δύσκολα θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας του.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (22/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Δομινικανό γκαρντ να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ντουάρτε υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην αναμέτρηση της Μπασκόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, χωρίς η ισπανική ομάδα να έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή του.

Σύμφωνα, πάντως, με το ισπανικό μέσο «Cadena SER», ο 27χρονος γκαρντ δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή των Βάσκων για το ταξίδι στην ελληνική πρωτεύουσα. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να απουσιάσει και από την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του, απέναντι στη Βαλένθια, στις 25 Οκτωβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η απουσία του, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει απέναντί του μια Μπασκόνια που θα στερηθεί μία σημαντική λύση στην περιφέρεια. Ο Ντουάρτε μετράει κατά μέσο όρο 10,7 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα στη φετινή EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μπηχτή του Λαπόρτα για τον Εμπαπέ: «Περισσότεροι από ένας κόκορας στο ίδιο κοτέτσι δεν λειτουργεί»

14:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο παραδέχθηκε το λάθος του με τον Μανδά: «Δεν έπρεπε να τον δώσω δανεικό στη Μπόρνμουθ»

14:37 CHAMPIONS LEAGUE

Ντίμι Κωνσταντόπουλος στο ΜΠΙΦ: «Δύσκολο το ματς με Σίτι για την ΑΕΚ - Χρειάζεται συγκέντρωση»

14:23 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Οι 3 πιθανότεροι αντικαταστάτες του Χάαλαντ σύμφωνα με τους Άγγλους

13:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς τον Κρις Ντουάρτε οι Βάσκοι στην Αθήνα

13:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Κρίσταλ Πάλας σκέφτεται να απολύσει τον Πιερ Σαζ

13:45 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νικηφόρα πρεμιέρα με άγχος στο Αλμάτι

13:29 STORIES

Το ΜΠΙΦ LIVE: Η αποστολή της ΑΕΚ κόντρα στη Σίτι και μια επικαιρότητα... ό,τι πρέπει για μπιφ!

13:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Έκαναν φτερά» 9.000 εισιτήρια για τον Βολο - Αίτημα για ακόμα 5.000

13:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Γνωρίστε από κοντά τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Φρανσίσκο

12:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Daily Mail: «Ποιος χρειάζεται τον Κέιν όταν έχεις τον Κωστούλα» - Τα αποθεωτικά σχόλια για τον Έλληνα επιθετικό

12:54 AUTO MOTO

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας