Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς τον Κρις Ντουάρτε οι Βάσκοι στην Αθήνα

Με μία σημαντική απουσία αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα η Μπασκόνια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Κρις Ντουάρτε δύσκολα θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας του.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (22/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Δομινικανό γκαρντ να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ντουάρτε υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην αναμέτρηση της Μπασκόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, χωρίς η ισπανική ομάδα να έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή του.

Σύμφωνα, πάντως, με το ισπανικό μέσο «Cadena SER», ο 27χρονος γκαρντ δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή των Βάσκων για το ταξίδι στην ελληνική πρωτεύουσα. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να απουσιάσει και από την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του, απέναντι στη Βαλένθια, στις 25 Οκτωβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η απουσία του, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει απέναντί του μια Μπασκόνια που θα στερηθεί μία σημαντική λύση στην περιφέρεια. Ο Ντουάρτε μετράει κατά μέσο όρο 10,7 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα στη φετινή EuroLeague.