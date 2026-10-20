· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Έκαναν φτερά» 9.000 εισιτήρια για τον Βολο - Αίτημα για ακόμα 5.000

«Τρέλα» για ένα εισιτήριο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό 

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Έκαναν φτερά» 9.000 εισιτήρια για τον Βολο - Αίτημα για ακόμα 5.000
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τεραστία είναι η ζήτηση των εισιτήριών από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League το απόγευμα της Κυριακής (25/10, 18:00), καθώς η ΠΑΕ ενημέρωσε πως ήδη εξαντλήθηκαν τα 9.000 εισιτήρια που είχαν τεθεί στη διάθεση των φιλοξενούμενων.

Χάρη στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει, η Πράσινη ΠΑΕ έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να εξασφαλίσει επιπλέον 5.000 εισιτήρια για τον Πανθεσσαλικό.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί και η δεύτερη παρτίδα εισιτηρίων, δεν αποκλείεται το γεγονός η ΠΑΕ να πραγματοποιήσει και τρίτο αίτημα.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
14:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μπηχτή του Λαπόρτα για τον Εμπαπέ: «Περισσότεροι από ένας κόκορας στο ίδιο κοτέτσι δεν λειτουργεί»

14:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο παραδέχθηκε το λάθος του με τον Μανδά: «Δεν έπρεπε να τον δώσω δανεικό στη Μπόρνμουθ»

14:37 CHAMPIONS LEAGUE

Ντίμι Κωνσταντόπουλος στο ΜΠΙΦ: «Δύσκολο το ματς με Σίτι για την ΑΕΚ - Χρειάζεται συγκέντρωση»

14:23 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Οι 3 πιθανότεροι αντικαταστάτες του Χάαλαντ σύμφωνα με τους Άγγλους

13:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς τον Κρις Ντουάρτε οι Βάσκοι στην Αθήνα

13:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Κρίσταλ Πάλας σκέφτεται να απολύσει τον Πιερ Σαζ

13:45 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νικηφόρα πρεμιέρα με άγχος στο Αλμάτι

13:29 STORIES

Το ΜΠΙΦ LIVE: Η αποστολή της ΑΕΚ κόντρα στη Σίτι και μια επικαιρότητα... ό,τι πρέπει για μπιφ!

13:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Έκαναν φτερά» 9.000 εισιτήρια για τον Βολο - Αίτημα για ακόμα 5.000

13:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Γνωρίστε από κοντά τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Φρανσίσκο

12:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Daily Mail: «Ποιος χρειάζεται τον Κέιν όταν έχεις τον Κωστούλα» - Τα αποθεωτικά σχόλια για τον Έλληνα επιθετικό

12:54 AUTO MOTO

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας