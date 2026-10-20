Παναθηναϊκός: «Έκαναν φτερά» 9.000 εισιτήρια για τον Βολο - Αίτημα για ακόμα 5.000

Τεραστία είναι η ζήτηση των εισιτήριών από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League το απόγευμα της Κυριακής (25/10, 18:00), καθώς η ΠΑΕ ενημέρωσε πως ήδη εξαντλήθηκαν τα 9.000 εισιτήρια που είχαν τεθεί στη διάθεση των φιλοξενούμενων.

Χάρη στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει, η Πράσινη ΠΑΕ έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να εξασφαλίσει επιπλέον 5.000 εισιτήρια για τον Πανθεσσαλικό.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί και η δεύτερη παρτίδα εισιτηρίων, δεν αποκλείεται το γεγονός η ΠΑΕ να πραγματοποιήσει και τρίτο αίτημα.