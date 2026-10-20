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Παναθηναϊκός: Τα «κλικ» της αναχώρησης της αποστολής για Καζακστάν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Καζακστάν για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (22/10, 17:30)

Παναθηναϊκός: Τα «κλικ» της αναχώρησης της αποστολής για Καζακστάν
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Αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου η αποστολή του Παναθηναϊκού για την δύσκολη και απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον μεγάλο άτυχο, Αζεντίν Ουναΐ που θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τις αρχές του 2027, με τον Πέδρο Τσιριβέγια να παίρνει τη θέση του στην Ευρωπαϊκή λίστα, ενώ για το Καζακστάν δεν υπολογίζονται οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Βίκτορ Κρίστιανσεν, οι οποίοι είναι τραυματίες.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ<br>ΚΑΙΡΑΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ <br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ<br>ΚΑΙΡΑΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ <br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027

Αναλυτικά η αποστολή

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ<br>ΚΑΙΡΑΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ <br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (22/10, 17:30) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ<br>ΚΑΙΡΑΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ <br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ<br>ΚΑΙΡΑΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ <br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027
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