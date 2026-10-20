EuroCup: Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τη Ρόστοκ - Η ώρα και το κανάλι

Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Άρη για την 4η αγωνιστική του EuroCup

EuroCup: Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τη Ρόστοκ - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Άρης ρίχνεται το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου στην αρένα του Eurocup και ταξιδεύει εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει τη Ρόστοκ.

Η ομάδα του Βασίλη Τολιόπουλο ευελπιστεί να συνεχίσει το δυνατό της ξεκίνημα στην Ευρώπη και να κάνει την τέταρτη της σερί νίκη και να κάνει το 4-0. Αντίστοιχα οι Γερμανοί έχουν ρεκόρ 1-2.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

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