Ιταλία: Θρήνος - Πέθανε η 17χρονη Άννα Μελάνο έπειτα από σοβαρή ασθένεια

Η νεαρή μπασκετμπολίστρια, που είχε αγωνιστεί με την εθνική Ιταλίας U16 και φορούσε τη φανέλα της Βενάρια, έχασε τη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ιταλία: Θρήνος - Πέθανε η 17χρονη Άννα Μελάνο έπειτα από σοβαρή ασθένεια
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Θλίψη έχει προκαλέσει στο ιταλικό μπάσκετ η είδηση του θανάτου της Άννας Μελάνο, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 17 ετών. Η νεαρή αθλήτρια είχε ξεχωρίσει ως ένα από τα ταλέντα του αθλήματος στη χώρα της, έχοντας εκπροσωπήσει την Ιταλία στις μικρές εθνικές ομάδες.

Γεννημένη το 2009, η Μελάνο είχε φορέσει τη φανέλα της εθνικής U16, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνιζόταν στη Βενάρια. Η 17χρονη έδωσε μάχη με σοβαρή ασθένεια, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

https://www.instagram.com/p/DesR3XWm3VO/

Στο πλευρό της οικογένειάς της στάθηκε και ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, Τζοβάνι Πετρούτσι, ο οποίος επικοινώνησε προσωπικά με τους γονείς της για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Σε δήλωσή του, ο Πετρούτσι υπογράμμισε το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει πίσω της η νεαρή αθλήτρια, τόσο στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όσο και στους φιλάθλους της.

«Η Άννα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμπαικτριών, των προπονητών και των φιλάθλων της. Στέλνουμε μια θερμή αγκαλιά εκ μέρους ολόκληρης της ιταλικής μπασκετικής κοινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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