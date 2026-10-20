Σεισμός στην Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ «τελειώνει» τον Μουρίνιο - Αυτόν έχει επιλέξει ως αντικαταστάτη

«Αδειάζει η κλεψύδρα» για τον Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πέρεθ να έχει ήδη βρει τον αντικαταστάση του 

Σεισμός στην Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ «τελειώνει» τον Μουρίνιο - Αυτόν έχει επιλέξει ως αντικαταστάτη
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Εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα πάνω από τον Ζοσέ Μουρίνιο στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που κλείνει 100 ημέρες στον πάγκο των «Μερένγκες».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των δημοσιογράφων Χόρχε Σ. Πικόν και Σέρχιο Βαλεντίν που συνεργάζονται με την «Marca» και την «AS» αντίστοιχα αναφέρουν πως η υπομονή του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Πορτογάλο τεχνικό έχει αρχίσει ήδη να εξαντλείται παρά το γεγονός πως βρίσκονται στις αρχές της συνεργασίας τους.

Ο Πέρεθ αλλά και άλλα στελέχη της διοίκησης της Ρεάλ είναι δυσαρεστημένοι με τον Μουρίνιο, καθώς του παραχωρήθηκε πλήρης ελευθερία στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι να δομήσει εκείνος όπως επιθυμεί την ομάδα, δίχως εξωτερικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, επικρατεί ανησυχία καθώς θεωρούν πως η ομάδα δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές από την περασμένη απογοητευτική σεζόν που η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε δίχως να έχει κατακτήσει κανέναν τίτλο.

Οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να στηρίζουν τον Μουρίνιο, όμως ο Πέρεθ είναι επιφυλακτικός, ιδίως γιατί δεν βλέπει την ομάδα να έχει αποκτήσει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Ποιος θα τον αντικαταστήσει

Σύμφωνα με τον Σέρχιο Βαλεντίν μάλιστα, ο Πέρεθ έχει ήδη «κυκλώσει» την περίπτωση ενός προπονητή σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει στην απομάκρυνση του Μουρίνιο. Λόγος γίνεται για τον μέχρι πρότινος προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, τον οποίο ο Πέρεθ στον στενό του κύκλο έχει ξεχωρίσει ως αντικαταστάτη του Πορτογάλου.

Ο Ντεσάν κάθισε στον πάγκο των «Τρικολόρ» για 14χρονια κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ έφτασε και μέχρι τον τελικό του Μουντίαλ του Κατάρ του 2022.

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