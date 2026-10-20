Ολυμπιακός: Έκανε σερί 5 νικών για πρώτη φορά μετά το νταμπλ
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο, επαναλαμβάνοντας ένα σερί που είχαν να καταγράψουν από το φινάλε της σεζόν 2024-25.
Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 17 μήνες για να φτάσει ξανά ο Ολυμπιακός τις πέντε συνεχόμενες νίκες, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία υπό τις οδηγίες του Αλγκουαθίλ.
Η ομάδα του Πειραιά πέρασε νικηφόρα και από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού και διευρύνοντας το σερί της σε πέντε διαδοχικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη σειρά αποτελεσμάτων ξεχωρίζουν η νίκη επί του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα, αλλά και το διπλό στην έδρα της Μαρσέιγ για το Europa League.
Το προηγούμενο αντίστοιχο σερί είχε καταγραφεί στο τέλος της σεζόν 2024-25, όταν ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, πανηγυρίζοντας παράλληλα το νταμπλ.
Εκείνη την περίοδο, οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει διαδοχικά της ΑΕΚ με 1-0 εντός έδρας και 2-0 εκτός έδρας, στο πλαίσιο των πλέι οφ, ενώ ακολούθησαν οι νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ με 4-2, στον Παναθηναϊκό με 1-0 και στον ΟΦΗ με 2-0 στον τελικό του Κυπέλλου.
Το νικηφόρο σερί δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, καθώς συνεχίστηκε και στις πρώτες αναμετρήσεις της επόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη τρεις νίκες, απέναντι στον Αστέρα με 2-0, στον Βόλο με 2-0 και στον Πανσερραϊκό με 5-0, φτάνοντας συνολικά τις οκτώ συνεχόμενες επιτυχίες.
Το σερί ολοκληρώθηκε με την εντός έδρας ισοπαλία 0-0 απέναντι στην Πάφο, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φτάσει τότε σε μια σειρά οκτώ διαδοχικών νικών, επίδοση που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φετινή τους πορεία.