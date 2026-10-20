Ολυμπιακός: Έκανε σερί 5 νικών για πρώτη φορά μετά το νταμπλ

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 17 μήνες για να φτάσει ξανά ο Ολυμπιακός τις πέντε συνεχόμενες νίκες, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία υπό τις οδηγίες του Αλγκουαθίλ.

Η ομάδα του Πειραιά πέρασε νικηφόρα και από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού και διευρύνοντας το σερί της σε πέντε διαδοχικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη σειρά αποτελεσμάτων ξεχωρίζουν η νίκη επί του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα, αλλά και το διπλό στην έδρα της Μαρσέιγ για το Europa League.

Το προηγούμενο αντίστοιχο σερί είχε καταγραφεί στο τέλος της σεζόν 2024-25, όταν ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, πανηγυρίζοντας παράλληλα το νταμπλ.

Εκείνη την περίοδο, οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει διαδοχικά της ΑΕΚ με 1-0 εντός έδρας και 2-0 εκτός έδρας, στο πλαίσιο των πλέι οφ, ενώ ακολούθησαν οι νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ με 4-2, στον Παναθηναϊκό με 1-0 και στον ΟΦΗ με 2-0 στον τελικό του Κυπέλλου.

Το νικηφόρο σερί δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, καθώς συνεχίστηκε και στις πρώτες αναμετρήσεις της επόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη τρεις νίκες, απέναντι στον Αστέρα με 2-0, στον Βόλο με 2-0 και στον Πανσερραϊκό με 5-0, φτάνοντας συνολικά τις οκτώ συνεχόμενες επιτυχίες.

Το σερί ολοκληρώθηκε με την εντός έδρας ισοπαλία 0-0 απέναντι στην Πάφο, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φτάσει τότε σε μια σειρά οκτώ διαδοχικών νικών, επίδοση που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φετινή τους πορεία.