Ολυμπιακός: «Τίτλοι τέλους» με Καρντόσο

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, σύμφωνα με τα οποία, ο General Director of Football Business and International Club Strategy του Ολυμπιακού, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Όπως σημειώνεται στην «O’ Jogo» ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο έφτασε στον Πειραιά τον Ιούνιο και είχε και λόγο στις μεταγραφές αλλά και αρμοδιότητες που αφορούσαν τη σύνδεση με τη Ρίο Άβε και σύμφωνα με την εφημερίδα απομένει μόνο το… τυπικό για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους Μπερνάντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κεϊρός. Ο πρώτος ήταν το… δεξί χέρι του πρώην προέδρου της Βιτόρια, ενώ ο δεύτερος εργαζόταν κι αυτός στους «ερυθρόλευκους» και ήδη έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της θητείας τους στον Ολυμπιακό.