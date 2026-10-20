Καλαμάτα: Με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό

Τη δυνατότητα να βρεθούν στο πλευρό της Καλαμάτας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα έχουν οι φίλαθλοί της, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε πως εξασφάλισε ειδική θύρα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η «Μαύρη Θύελλα» θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» στις 25 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έχοντας τη στήριξη των οπαδών της σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή. Η Καλαμάτα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά τις νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ Καλαμάτα, οι φίλαθλοι της ομάδας θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 27 του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ η τιμή κάθε εισιτηρίου ορίστηκε στα 20 ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας, δεν επιτρέπεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων, αλλά μόνο η μεμονωμένη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 27 και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-kalamata-away-section

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».