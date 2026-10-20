Καλαμάτα: Με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό
Η Καλαμάτα εξασφάλισε θύρα για τους οπαδούς της στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 25 Οκτωβρίου.
Τη δυνατότητα να βρεθούν στο πλευρό της Καλαμάτας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα έχουν οι φίλαθλοί της, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε πως εξασφάλισε ειδική θύρα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
Η «Μαύρη Θύελλα» θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» στις 25 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έχοντας τη στήριξη των οπαδών της σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή. Η Καλαμάτα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά τις νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.
Όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ Καλαμάτα, οι φίλαθλοι της ομάδας θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 27 του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ η τιμή κάθε εισιτηρίου ορίστηκε στα 20 ευρώ.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας, δεν επιτρέπεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων, αλλά μόνο η μεμονωμένη.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 27 και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-kalamata-away-section
Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».