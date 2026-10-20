Νίκολιτς: «Περήφανος που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα - Οπαδοί μου λένε αυτή είναι η ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα του AEK TV και μεταξύ άλλων σχολίασε την περυσινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ στο Conference League και στάθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που έχει η ομάδα με τον κόσμο της.

Παράλληλα, σχολίασε το αυθόρμητο «Fight, Believe and never give up» που είπε πέρυσι πριν από το ματς με την Άντερλεχτ και έγινε σλόγκαν της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Κοίτα, φυσικά και είμαι περήφανος που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, που παίξαμε στην Ευρώπη, που πετύχαμε ιστορικά αποτελέσματα και σπάσαμε πολλά ρεκόρ. Δεν ξέρω καν πόσα είναι. Δεν τα μετράω. Συνήθως εσύ ήσουν αυτός που μου τα υπενθύμιζες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί πολλές φορές ούτε εγώ καταλάβαινα τι ακριβώς πετυχαίναμε. Ομως, τώρα που κοιτάζω πίσω, υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι πιο περήφανος από οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτά τα λόγια βγήκαν πραγματικά από την καρδιά μου, από το στομάχι μου. Ποτέ δεν προετοιμάζω τις ομιλίες μου.

Λέω απλώς αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή. Κι όμως, αυτά τα λόγια κατάφεραν με κάποιον τρόπο να συνδέσουν προσωπικά και την ομάδα με τους φιλάθλους. Συναντώ ανθρώπους κάθε μέρα στον δρόμο. Φορούν μπλουζάκια με αυτό το σύνθημα (σ.σ Fight, Believe and never give up). Κρατούν πανό στα γήπεδα. Κάποιοι έχουν κάνει ακόμη και τατουάζ. Και όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα κάτι που με κάνε πιο περήφανο από οτιδήποτε έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα: «Αυτή είναι η ΑΕΚ. Κόουτς, αυτή είναι η ΑΕΚ, αυτή είναι η ΑΕΚ».

Προφανώς, αυτά τα λόγια που βγήκαν από την καρδιά μου, δημιούργησαν μια άμεση σύνδεση με τους φιλάθλους και την ιστορία της ΑΕΚ γιατί ο κόσμος ένιωσε ότι εκφράζουν αυτό που πραγματικά είναι ΑΕΚ. Και όπως είπα, αυτό είναι για το οποίο είμαι πιο περήφανος ακόμη και από την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή οποιαδήποτε άλλη επιτυχία».

Τι είπατε στους παίκτες σε αυτόν τον κύκλο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Ράγιο;

«Ακριβώς αυτό. Οταν ένιωσα αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή την υποστήριξη τους είπα λίγα λόγια. Δεν ήταν μεγάλη ομιλία, αλλά λίγα λόγια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι είπα, γιατί, όπως σας έχω πει, δεν το προετοίμασα. Βγήκε από καρδιάς. Ομως, τους είπα περίπου ότι το ευρωπαϊκό μας ταξίδι ήταν εντυπωσιακό, ότι πρέπει να είναι περήφανοι γι' αυτό και να καταλάβουν αυτή τη στήριξη, την ενέργεια του γηπέδου, να τη δεχθούν μέσα τους και να την ανταποδώσουν στους φιλάθλους την Κυριακή, κάτι τέτοιο.

Ομως, η ευρωπαϊκή μας πορεία ήταν εντυπωσιακή. Νομίζω παίξαμε 16 αγώνες στην Ευρώπη. Ηταν μια καταπληκτική διαδρομή. Ημασταν η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στη League Phase του Conference League που ήταν επίσης πολύ εντυπωσιακό στατιστικό για εμένα, γιατί λέει πολλά για το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Και το τελευταίο παιχνίδι εδώ (σ.σ στην Allwyn Arena), ακόμη κι αν ήταν νοκ άουτ ήταν άλλο ένα σημείο της σεζόν που είπα ότι σίγουρα θα γινόμασταν πρωταθλητές στο τέλος. Παρότι ήταν διαφορετική διοργάνωση. Γιατί; Επειδή μόλις έληξε το παιχνίδι, το ίδιο δευτερόλεπτο όλο το γήπεδο άρχισε να χειροκροτεί, έδωσε απόλυτη στήριξη στην ομάδα χωρίς καμία αμφιβολία.

Υπήρχαν τόσα συνθήματα, οι παίκτες έκαναν τον γύρο του γηπέδου και συνέβη κάτι που σπάνια βλέπουμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η αντίπαλη ομάδα μας έδωσε αναγνώριση με το χειροκρότημά της σχηματίζοντας ουσιαστικά μια αψίδα καθώς περπατούσε προς αυτούς και τους οπαδούς τους. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Και μου αρέσει να πηγαίνει στόχο - στόχο».