Elite διαιτητής σφυρίζει στο Καϊράτ-Παναθηναϊκός

Ανακοινώθηκε ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League μεταξύ Καϊράτ-Παναθηναϊκόύ.

Ο Άλαρντ Λίντουτ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε να σφυρίξει τον κρίσιμο αγώνα του Παναθηναϊκού στο Καζακστάν.

Ο εν λόγω διαιτητής έχει σφυρίξει δύο φορές στην Ελλάδα, αμφότερες σε αναμετρήσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-1 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου στις 14/2/24 και τρεις μήνες αργότερα το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 4-1 για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Επίσης, πριν τρία χρόνια είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-Φράιπουργκ 2-3 (Γιουρόπα Λιγκ) και πέρυσι το ΑΕΚ-Άρης Λεμεσού 3-1 στα προκριματικά του Conference.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιόχαν Μπάλντερ, Ντίον Φίκερτ, 4ος ο Σάντερ φαν ντερ Έικ και στο VAR οι Έργβιν Μπλανκ, Άλεξ Μπος.