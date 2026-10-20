Ουκρανός διαιτητής στο ΟΦΗ-Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Γνωστός έγινε και ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Παγκρήτιο» (22/10, 19:45) .

Η UEFA τον Ουκρανό Ολεκσέι Ντερεβίνσκι, ο οποίος είναι πρώτης κατηγορίας. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ολεκσέι Μιρόνοφ και Σβιτλάνα Γκρούσκο, 4ος ςίναι ο Ντένις Σούρμαν και στο VAR ορίστηκε ο Ελβετός Λούκας Φέντριχ με βοηθό τον Ουκρανό Κλιμ Ζάμπροντα.