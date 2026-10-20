Ο Φωτιάς θα διευθύνει το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Europa League

Σε σπουδαία αναμέτρηση του Europa League ορίστηκε πρώτος διαιτητής ο Βασίλης Φωτιάς 

Ο Φωτιάς θα διευθύνει το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Europa League
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Έπειτα από την... επεισοδιακή αναμέτρηση της Τούμπας στο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή, ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει και μεγάλο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για αυτή την αγωνιστική και ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει την αναμέτρηση μεταξύ Μπόρνμουθ και Μίλαν (22/10, 22:00) στο Vitality Stadium.

Βοηθοί του θα είναι ο Μεϊντάνας και ο Παπαδάκης, ενώ ο Τσακαλίδης έχει οριστεί ως 4ος.

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