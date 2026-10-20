Ο Φωτιάς θα διευθύνει το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Europa League

Έπειτα από την... επεισοδιακή αναμέτρηση της Τούμπας στο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή, ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει και μεγάλο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για αυτή την αγωνιστική και ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει την αναμέτρηση μεταξύ Μπόρνμουθ και Μίλαν (22/10, 22:00) στο Vitality Stadium.

Βοηθοί του θα είναι ο Μεϊντάνας και ο Παπαδάκης, ενώ ο Τσακαλίδης έχει οριστεί ως 4ος.