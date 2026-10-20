Κηφισιά: «Όσο κι αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε παρόμοια περίπτωση επανάληψης πέναλτι στην Ελλάδα»

Σε οργισμένη ανακοίνωση προχώρησε η Κηφισιά και διαμαρτύρεται για την επανάληψη του πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπρούμα το οποίο αρχικά απέκρουσε ο Ραμίρεζ, ωστόσο με την δεύτερη εκτέλεση σκόραρε, ενώ φωνάζει και για για μη αποβολή του Γκαρέ για χτύπημα στον Αμπάντα.

Δείτε την ανακοίνωση της ομάδας των Βορείων Προαστίων:

Αφήσαμε μια μέρα να περάσει από τον αγώνα με τον Άρη, για να μην θεωρηθεί ότι λειτουργούμε εν βρασμώ, μετά απ’ όσα είδαμε και ζήσαμε το βράδυ της Κυριακής.Δυστυχώς όμως γίναμε μάρτυρες καταστάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν δικαιολογούνται ούτε στο ελάχιστο από την στιγμή που υπάρχει το VAR. Αρκεί βέβαια οι έχοντες την ευθύνη, να το χρησιμοποιούν για να αποδίδουν δικαιοσύνη, βλέποντας πάντα με την ίδια οπτική γωνία τις αμφισβητούμενες φάσεις κι όχι για να… τρελαίνουν κόσμο!Τι είδαμε λοιπόν; Δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανάλογα τις φανέλες στον αγωνιστικό χώρο!Από τη μία εξετάζεται με το μικροσκόπιο αν ο Τζέρεμι Αντόνισε πατάει την γραμμή την στιγμή της εκτέλεσης πέναλτυ (που δεν την πατάει όμως, γιατί σηκώνει το πόδι του στον αέρα πριν μπει στην περιοχή, κάτι που επιτρέπεται!) κι από την άλλη δεν εξετάζονται ούτε καν τα βασικά για ένα οφθαλμοφανες επικίνδυνο και εσκεμμένο χτύπημα στο κεφάλι με τις τάπες στον Λιρόι Αμπάντα, το οποίο ούτε καν τιμωρείται!Όσο κι αν ψάξαμε μάλιστα, δεν βρήκαμε άλλη παρόμοια περίπτωση επανάληψης στην Ελλάδα. Αυτό τα λέει όλα…Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε για τέτοιου είδους διαιτητικά εγκλήματα, αλλά να τύχουμε (πιο) δίκαιων διαιτητικών αποφάσεων στο μέλλον και διαιτητές ή VARίστες που υποπίπτουν σε τέτοια λάθη να τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο, που τόσο πολύ αγαπάμε.