Βόμβα στην Premier League: Έρχεται τεράστια αφαίρεση βαθμών και υποβιβασμός για την Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας ιδιαίτερα αυστηρής τιμωρίας για τις οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες έχει κριθεί πρωτόδικα ένοχη, με το ενδεχόμενο μεγάλης αφαίρεσης βαθμών και υποβιβασμού να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων για την έκβαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail και του δημοσιογράφου Όλιβερ Χολτ, η πιθανότερη κύρωση για τους «Πολίτες» θα μπορούσε να είναι η αφαίρεση μεγάλου αριθμού βαθμών που θα την οδηγούσε με βεβαιότητα στον υποβιβασμό, σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

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Το ενδεχόμενο υποβιβασμού και η βαριά ποινή

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι πληροφορίες από πηγές που φέρονται να γνωρίζουν την πορεία της υπόθεσης συγκλίνουν στο σενάριο μιας τιμωρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μάντσεστερ Σίτι εκτός Premier League, με υποβιβασμό στην Championship, τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επιβληθεί επιπλέον αφαίρεση βαθμών, η οποία θα μπορούσε να παρατείνει την παραμονή της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία για τουλάχιστον μία ακόμη αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η τελική ποινή, ενώ τα συγκεκριμένα σενάρια δεν αποτελούν οριστική απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

Γιατί απομακρύνεται το σενάριο του αποκλεισμού

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πλήρης αποκλεισμός της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League θεωρείται λιγότερο πιθανός. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε σημαντικές δυσκολίες τόσο για την κορυφαία κατηγορία όσο και για την English Football League, η οποία διαχειρίζεται τις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας.

Για τον λόγο αυτό, η επιβολή αφαίρεσης βαθμών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον υποβιβασμό της ομάδας, εμφανίζεται ως το βασικό σενάριο που εξετάζεται από τις πηγές τις οποίες επικαλείται το δημοσίευμα.

Η υπόθεση των 115 οικονομικών παραβάσεων

Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της Premier League για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών από τη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε την ομάδα υπαίτια για τη συντριπτική πλειονότητα των 115 παραβάσεων που εξετάστηκαν.

Η Σίτι έχει αμφισβητήσει τα ευρήματα και έχει καταθέσει έφεση, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης. Η διαδικασία περιπλέκει την υπόθεση και διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από το ύψος και το είδος των κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Premier League φέρεται να επιθυμεί την ανακοίνωση της ποινής πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης, η οποία, βάσει των εκτιμήσεων που μεταφέρονται στο ρεπορτάζ, δεν αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Ιανουαρίου.

Η τελική απόφαση αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο το αγωνιστικό μέλλον της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και τις ισορροπίες στο αγγλικό ποδόσφαιρο, εφόσον επιβεβαιωθεί κάποιο από τα αυστηρά σενάρια τιμωρίας.