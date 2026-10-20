Premier League: Ο Κουλουσέφσκι επέστρεψε στα γήπεδα μετά 526 ημέρες απουσίας

Ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι πέρασε ως αλλαγή στην εντός έδρας νίκη της Τότεναμ με την Κόβεντρι Σίτι (3-1) και επέστρεψε στα γήπεδα μετά από 526 ημέρες απουσίας.

Ο 26χρονος δεν έχει αγωνιστεί για την Τότεναμ από την ήττα με 2-0 από την Κρίσταλ Πάλας τον Μάιο του 2025 — όταν αντικαταστάθηκε στο 19ο λεπτό λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο τελευταίος του αγώνας με τα «σπιρούνια» έγινε υπό τις οδηγίες του τότε προπονητή Άγγελου Ποστέκογλου— δεν αγωνίστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια των θητειών των Τόμας Φρανκ και Ίγκορ Τούντορ στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Κουλουσέφσκι πέρασε μια μακρά περίοδο αποθεραπείας από τραυματισμό στην δεξιά επιγονατίδα του, η οποία περιελάμβανε χειρουργική επέμβαση και πολλές αναποδιές.

Μόλις πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 87ο λεπτό στη θέση του Κούντους, ο Σουηδός γνώρισε την πλήρη αποθέωσε από ολόκληρο το γήπεδο, ενώ σε κάθε επαφή του αποθεωνόταν από το κοινό.

Γιατί έμεινε τόσο καιρός εκτός δράσης ο Κουλουσέφσκι

Στις 31 Αυγούστου, ο 26χρονος ανακοίνωσε την επιστροφή του στις προπονήσεις, αφού παρέμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού για περισσότερο από 15 μήνες. Σε ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε: «Μετά από 477 ημέρες επέστρεψα στις προπονήσεις με την ομάδα».

Τον Μάρτιο, ο Κουλουσέβσκι υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, μια μικρή χειρουργική επέμβαση για τον καθαρισμό του γόνατος, και αφού έχασε ολόκληρη τη σεζόν 2025-26, δεν ήταν σε θέση να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Σουηδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ντε Ζέρμπι δήλωσε τον Αύγουστο ότι θα ήταν «πολύ, πολύ χαρούμενος» να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κουλουσέφσκι, περιγράφοντάς τον ως «καλό παιδί» και «διαφορετικό παίκτη».

«Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα», είπε ο Ντε Ζέρμπι. «Είναι υπέροχο να τον παρακολουθώ κατά τη διάρκεια της σεζόν, και επίσης επειδή το αξίζει. Επειδή υπέφερε πάρα πολύ για την καριέρα του, για την ηλικία του, για το επίπεδο του ως άνθρωπος. Δεν μιλάω γι’ αυτόν ως παίκτη, αλλά ως άνθρωπο. Αξίζει να παραμείνει στη λίστα».

Ο Κουλουσέβσκι είχε εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη για την Τότεναμ πριν από τον τραυματισμό του, σημειώνοντας 10 γκολ και 11 ασίστ σε 50 συμμετοχές, πριν το πρόβλημα στο γόνατο διακόψει τη σεζόν 2024-25 και τον αναγκάσει να χάσει τον τελικό του Europa League εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συνολικά, ο Κουλουσέβσκι έχει πραγματοποιήσει 146 συμμετοχές με τους «Σπερς», σημειώνοντας 25 γκολ και 30 ασίστ.