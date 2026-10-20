FIBA Europe Cup: Πού θα δείτε τη μάχη της Μυκόνου με την Λοκομοτίβ Πλόβντιβ - Η ώρα και το κανάλι

Η Μύκονος ρίχνεται πρώτη στη «μάχη» της 3ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup από τις τέσσερις συνολικά ελληνικές ομάδες που μετέχουν στη διοργάνωση αυτή τη σεζόν. Οι νησιώτες υποδέχονται την Τρίτη (20/10, 19:00) τη βουλγαρική Λοκομοτίβ Πλόβντιβ.

Η Μύκονος μετά το «δύο στα δύο», αναζητά την 3η νίκη και την παραμονή στο «ρετιρέ». Η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ μετρά 1 νίκη - 1 ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV.