Στέφανος Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε την πρεμιέρα στο στο Almaty Open

Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας του Στέφανου Τσιτσιπά στο Almaty Open 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε την πρεμιέρα στο στο Almaty Open
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει το πρωί της Τρίτης τον πρώτο του αγώνα στο κυρίως ταμπλό του Almaty Open και αντιμετωπίζει τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς.

Ο Έλληνας τενίστας θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του και να προκριθεί στον δεύτερο γύρο. Η αναμέτρησή τους θα είναι η δεύτερη της ημέρας στο κεντρικό κορτ, με την έναρξή της να υπολογίζεται μεταξύ 11:00 και 11:30 ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 6.

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