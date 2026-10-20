Στέφανος Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε την πρεμιέρα στο στο Almaty Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει το πρωί της Τρίτης τον πρώτο του αγώνα στο κυρίως ταμπλό του Almaty Open και αντιμετωπίζει τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς.

Ο Έλληνας τενίστας θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του και να προκριθεί στον δεύτερο γύρο. Η αναμέτρησή τους θα είναι η δεύτερη της ημέρας στο κεντρικό κορτ, με την έναρξή της να υπολογίζεται μεταξύ 11:00 και 11:30 ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 6.