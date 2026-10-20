Οι Μιλγουόκι Μπακς αποδέσμευσαν τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Τέλος στη συνεργασία τους με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αποφάσισαν να βάλουν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο 26χρονος γκαρντ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν του NBA.

Ο Αμερικανός επέστρεψε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετά το σύντομο πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, φορώντας τις φανέλες των Λος Άντζελες Κλίπερς και των Μιλγουόκι Μπακς. Παρά τις αξιόλογες επιδόσεις του την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Πόρτερ Τζούνιορ δεν θα συνεχίσει στα «Ελάφια». Σε 38 συμμετοχές με τους Μπακς κατέγραψε κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ, σε 33,2 λεπτά ανά αγώνα.