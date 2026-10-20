Έπαιξε δύο αγώνες στη Γεωργία και αποσύρθηκε ο Ντουάιτ Χάουαρντ

Τέλος σε μια μακρά και γεμάτη επιτυχίες καριέρα έβαλε ο Ντουάιτ Χάουαρντ, καθώς ο 40χρονος Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από την ενεργό δράση μετά τη σύντομη θητεία του στην Μπλακ Φόρτρες της Γεωργίας.

Η ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του έμπειρου ψηλού, ο οποίος φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της στις 17 Οκτωβρίου. Η παρουσία του στο γεωργιανό πρωτάθλημα διήρκεσε μόλις δύο αγώνες, με την ομάδα του να γνωρίζει ισάριθμες εντός έδρας ήττες από την Ιβεριόνι με 75-70 και την TSU με 89-82.

Παρά το σύντομο πέρασμά του, ο Χάουαρντ έδειξε πως εξακολουθεί να διαθέτει αγωνιστικές ικανότητες. Στην πρώτη αναμέτρηση σημείωσε 12 πόντους, μάζεψε επτά ριμπάουντ, μοίρασε μία ασίστ και έκανε τρία κοψίματα σε 17 λεπτά συμμετοχής. Στο δεύτερο παιχνίδι ολοκλήρωσε την παρουσία του με 10 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψίματα και τρία μπλοκ σε 19 λεπτά.

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Ο Χάουαρντ επιλέχθηκε στο Νο. 1 του Draft του 2004 από τους Ορλάντο Μάτζικ και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους σέντερ της γενιάς του. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο NBA αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Χιούστον Ρόκετς, τους Ατλάντα Χοκς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Στη συλλογή του ξεχωρίζει το πρωτάθλημα NBA, ενώ έχει συμμετάσχει οκτώ φορές σε All-Star Game, έχει αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς και έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο του κορυφαίου ριμπάουντερ της λίγκας.

Σε 1.242 αγώνες κανονικής περιόδου στο NBA, ο Αμερικανός σέντερ είχε κατά μέσο όρο 15,7 πόντους, 11,8 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,8 τάπες, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επιρροή του στο παιχνίδι.

Μετά την αποχώρησή του από το NBA, ο Χάουαρντ συνέχισε να αγωνίζεται σε διαφορετικά πρωταθλήματα, αναζητώντας νέες εμπειρίες εκτός ΗΠΑ. Στη διαδρομή του περιλαμβάνονται περάσματα από τις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν και τη Μογγολία, πριν από την τελευταία του στάση στη Γεωργία.