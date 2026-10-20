Κοντούρης και Κάτρης έδωσαν το σύνθημα: «Θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός»

Ο Σωτήρης Κοντούρης και ο Γιώργος Κάτρης ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «ALL IN» και μίλησαν μεταξύ άλλων για τις εμπειρίες που έχουν στη μέχρι στιγμής πορεία τους με τον Παναθηναϊκό, για τη στενή φιλία που τους συνδέει, ενώ αναφέρθηκαν και στη φιλοδοξία τους να σηκώσουν το πρωτάθλημα με το «τριφύλλι».

Στην αρχή τον λόγο πήρε ο Κάτρης και μίλησε για την φιλία με τον Σωτήρη Κοντούρη:

«Κάνουμε πολύ παρέα με τον Κοντούρη. Πρώτα από την Εθνική Ελπίδων, που ήμασταν μαζί από παλιά, και μετά στον Παναθηναϊκό. Το συζητούσαμε στην Εθνική πριν πάρει μεταγραφή από τον Παναιτωλικό. Του έλεγα: “Φαντάσου να κοπεί ο δανεισμός μου από τον Λεβαδειακό και να έρθεις κι εσύ”».

Για τη θέση στην οποία προτιμά να αγωνίζεται:

«Παίζω όπου πει ο προπονητής. Μου αρέσει να παίζω στόπερ πιο πολύ. Όπου και να παίζω, ωστόσο, δεν με πειράζει, όπου έχει ανάγκη η ομάδα. Το σημαντικό είναι να παίζω».

Για το ντεμπούτο του απέναντι στη Ρόμα:

«Δεν είχα άγχος. Απλά σηκώθηκα και μπήκα λες και παίζω στη γειτονιά μου. Ξέρω ότι δεν θα με ευνοήσει αν μπαίνω με άγχος και θέλω να το χαρώ».

Για την επιλογή του ποδοσφαίρου αντί του βόλεϊ:

«Ο μπαμπάς μου με πήγε κατευθείαν σε αυτή την κατεύθυνση, στο ποδόσφαιρο. Έβλεπε ότι μου άρεσε, είχε παίξει σε χαμηλότερο επίπεδο μπάλα, αλλά πλέον όταν πάει να με συμβουλεύσει με εκνευρίζει».

Για την παρουσία του πατέρα του στην εξέδρα:

«Σίγουρα το είχα στο μυαλό μου όταν μου έλεγε ότι θα έρθει να με δει. Ποτέ δεν κοιτάω την κερκίδα, αλλά είμαι χαρούμενος όποτε έρχεται ο μπαμπάς, η μαμά, η αδερφή μου».

Για τις ομάδες που υποστηρίζει στο εξωτερικό:

«Είμαι Ίντερ και τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πολύ και η Άρσεναλ».

Σε ερώτηση για το αν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός:

«Ναι. Δεν θέλω να το γρουσουζέυω, αλλά είμαστε πολύ καλά, προχωράμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι».

Στη σχετική ερώτηση για το αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός ο Σωτήρης Κοντούρης απάντησε: «ξεκάθαρα, τι θέλετε να πούμε;».

Για το αν θα έχει… μπουζούκια τον Μάιο: «Ναι, ναι».

Συγκίνησε, τέλος, μιλώντας για τη στήριξη του πατέρα του:

«Παντού δίπλα μου ο πατέρας μου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει μπάλα, ήταν εκεί, με βροχές, προπονήσεις, τα πάντα. Κολώνα. Κοίταζα στην κερκίδα και ήταν εκεί. Καταλαβαίνεις την παρουσία του πατέρα και της μαμάς. Ήξερα ότι με βλέπει ο πατέρας μου από την τηλεόραση, όταν ήταν εκεί».