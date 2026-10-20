· Μπαρτσελόνα · Παρί Σεν Ζερμέν

Champions League: Πού θα δείτε Παρί - Μπαρτσελόνα, Τσιμίκα, Κουλιεράκη και όλη την αγωνιστική δράση

Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League 

Champions League: Πού θα δείτε Παρί - Μπαρτσελόνα, Τσιμίκα, Κουλιεράκη και όλη την αγωνιστική δράση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκινάει απόψε (20/10) η αγωνιστική δράση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και μας περιμένει μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και συγκινήσεις.

Από το πρόγραμμα αδιαμφισβήτητα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της δύο συνεχόμενες φορές νικήτριας του θεσμού, Παρί Σεν Ζερμέν που υποδέχεται στο «Παρκ ντε Πρενς» την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ (22:00, Magenta Sport 3).

Η αγωνιστική ωστόσο ξεκινάει από τις 19:45 με την Μπορούσια Ντόρτμουν, που δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Καρέτσα, αντιμετωπίζει Σαμπά Μπακού εκτός έδρας και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας που μπορείτε να δείτε στο Magenta Sport 5.

Στις 22:00 αγωνίζονται και δύο Έλληνες, αφού η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα υποδέχεται στις 22:00 τη Βιγιαρεάλ με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 5, ενώ την ίδια ώρα η Ρόμα του Κουλιεράκη θα υποδεχτεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (Magenta Sport 5).

Την ίδια ώρα θα παίξουν Νάπολι - Μπόντο/Γκλιμτ (Magenta Sport 9), Πόρτο - Αϊντχόφεν (Magenta Sport 8) και Στουτγκάρδη - Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 6).

COMMENTS
LATEST NEWS
09:03 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε την πρεμιέρα στο στο Almaty Open

08:42 SUPER LEAGUE

Κοντούρης και Κάτρης έδωσαν το σύνθημα: «Θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός»

08:30 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πού θα δείτε Παρί - Μπαρτσελόνα, Τσιμίκα, Κουλιεράκη και όλη την αγωνιστική δράση

08:15 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Μεγάλη πρόκληση στο Έτιχαντ κόντρα σε ένα μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

05:15 NBA

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποδέσμευσαν τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

02:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έπαιξε δύο αγώνες στη Γεωργία και αποσύρθηκε ο Ντουάιτ Χάουαρντ

00:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντεξε με δέκα παίκτες η Χετάφε και πήρε τον βαθμό κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

00:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ - Κόβεντρι 3-1: Τα «σπιρούνια» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Premier League

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνετη νίκη της Τορίνο με 3-0 επί της Πάρμα

23:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Νίστρουπ – Έτσι θα καλυφθεί το κενό του Ουναΐ

23:09 NBA

Μάβερικς: Αποχώρησε ο Ντουάιτ Πάουελ μετά από 12 χρόνια

22:45 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της Ένωσης που θα βρεθούν στο «Έτιχαντ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας