Champions League: Πού θα δείτε Παρί - Μπαρτσελόνα, Τσιμίκα, Κουλιεράκη και όλη την αγωνιστική δράση

Ξεκινάει απόψε (20/10) η αγωνιστική δράση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και μας περιμένει μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και συγκινήσεις.

Από το πρόγραμμα αδιαμφισβήτητα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της δύο συνεχόμενες φορές νικήτριας του θεσμού, Παρί Σεν Ζερμέν που υποδέχεται στο «Παρκ ντε Πρενς» την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ (22:00, Magenta Sport 3).

Η αγωνιστική ωστόσο ξεκινάει από τις 19:45 με την Μπορούσια Ντόρτμουν, που δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Καρέτσα, αντιμετωπίζει Σαμπά Μπακού εκτός έδρας και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας που μπορείτε να δείτε στο Magenta Sport 5.

Στις 22:00 αγωνίζονται και δύο Έλληνες, αφού η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα υποδέχεται στις 22:00 τη Βιγιαρεάλ με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 5, ενώ την ίδια ώρα η Ρόμα του Κουλιεράκη θα υποδεχτεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (Magenta Sport 5).

Την ίδια ώρα θα παίξουν Νάπολι - Μπόντο/Γκλιμτ (Magenta Sport 9), Πόρτο - Αϊντχόφεν (Magenta Sport 8) και Στουτγκάρδη - Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 6).