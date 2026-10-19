Οι ευρωπαϊκές μάχες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΟΦΗ - Οι ώρες και τα κανάλια

Οι Ελληνικές ομάδες ρίχνονται ξανά στην αρένα των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και δίνουν κρίσιμες και απαιτητικές αναμετρήσεις κόντρα σε πολύ δυνατούς και υπολογίσιμους αντιπάλους.

«Ποδαρικό» κάνει η ΑΕΚ που το βράδυ της Τρίτης (20/10, 22:00) αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στη δυσκολότερη ευρωπαϊκή φετινή της πρόκληση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «λύγισε» στο τέλος της αναμέτρησης από την Σαχτάρ Ντόνετσκ και αφού δέχθηκε δύο γκολ στο 80' και το 86 γνώρισε την ήττα με 3-1 από τους Ουκρανούς στο «Σταμφορντ Μπρίτζ».

Η ΑΕΚ θα κληθεί να περιορίσει τον Χάαλαντ και τους υπόλοιπους αστέρες του Έντσο Μαρέσκα και θα διεκδικήσει ο,τι δυνατόν περισσότερο σε ένα πολύ δυνατό κρας τεστ. Η «Ένωση» έχει μπει στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την αναμέτρηση στο «Έτιχαντ» με την αποστολή να αναχωρεί το Σάββατο με τρένο με προορισμό το Μάντσεστερ και να προπονείται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η γυναικεία ομάδα της Σίτι, ενώ η τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (19/10) στο «Έτιχαντ», στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Τονίζεται πως η ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Super League καθώς η αναμέτρηση με τον Ατρόμητι για την 7η αγωνιστική αναβλήθηκε προκειμένου η «Ένωση» να παραμείνει στην Αγγλία μετά τον αγώνα με τη Σαχτάρ και να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV

Δύσκολη αποστολή για τον ΟΦΗ

Την Πέμπτη (22/10) ΟΦΗ και Ολυμπιακός δίνουν τις δικές τους Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για το Europa League και υποδέχονται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και την Σπάρτα Πράγας αντίστοιχα.

Ο ΟΦΗ έχει σαφώς δυσκολότερο έργο με τη Λεβερκούζεν να έχει κάνει το απόλυτο «δύο στα δύο» στις δύο πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ και στη Bundesliga κέρδισε με 2-1 τη Φράιμπουργκ και βρίσκεται στην 4η θέση.

Από την πλευρά του ο ΟΦΗ ηττήθηκε στο τέλος από τη Ρεν με ανατροπή και έχασε μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει το φοβερό του ξεκίνημα μετά την νίκη απέναντι στη Χόφενχαιμ στην πρεμιέρα, ενώ ηττήθηκε και από την Καλαμάτα την Κυριακή (18/10) με 4-3 σε ένα παιχνίδι - θρίλερ.

Επίσης, ο Χρήστος Κόντης είδε τον βασικό του τερματοφύλακα, Νίκο Χριστογεώργο να αποχωρεί τραυματίας και να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ, ο 26χρονος απέφυγε το κάταγμα στον αυχένα και αυτό είναι το ευχάριστο νέο για τους Κρητικούς. Η κατάστασή του, ωστόσο, θα επανεκτιμάται καθημερινά, ώστε να διαπιστωθεί εάν θα είναι διαθέσιμος για το προσεχές ματς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι Κρητικοί θα διεκδικήσουν το ματς με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο και ευελπιστούν να σοκάρουν τους Γερμανούς, όπως είχαν κάνει και με τη Χόφενχαιμ την 1η αγωνιστική.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (22/10, 19:45) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Φαβορί ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του φαίνεται να έχει βρει την ηρεμία που το έλειπε το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό αποδεικνύεται από το νικηφόρο σερί 5 αγώνων με αποκορύφωμα την νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με 1-0 επί του Παναθηναϊκού αλλά και το μεγάλο «διπλό» στο Βελοντρόμ επί της Μαρσέιγ.

Την Κυριακή (18/10), οι «Ερυθρόλευκοι» έκαναν τη δουλειά τους και κέρδισαν με 0-2 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και ανέβηκαν στη 2η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σπάρτα Πράγας το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 22:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και με νίκη του θα κάνει το 3/3 στις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις και μπορεί να κοιτάζει με μεγάλη αισιοδοξία την 8αδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV.

Για τη δεύτερη νίκη του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, αρχικά στην Ευρώπη, νικώντας με 2-1, σκορ που σαφώς θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League και στη συνέχεια «διέλυσε» με 5-1 τον Αστέρα Aktor στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Super League και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δύσκολο και μακρινό ταξίδι μπροστά της, στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι για την 2η αγωνιστική του Conference League. Oι Πράσινοι είναι το φαβορί ωστόσο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Παρά την ευρεία νίκη με τον Αστέρα, επικρατεί προβληματισμός στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς τόσο ο Αζεντίν Ουναΐ όσο και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποχώρησαν με τραυματισμό.

Ο Μαροκινός χαφ έγινε αλλαγή μόλις στο 19', με τον Τετέι να παίρνει τη θέση του, ενώ έφυγε με φορείο δείχνοντας ότι εκείνη την στιγμή δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του, νιώθοντας τράβηγμα στον δικεφάλου του δεξιού του ποδιού.

Όσον αφορά τον Κροάτη ποδοσφαιριστή έχει ακριβώς την ίδια ενόχληση, αλλά στο αριστερό πόδι που προήλθε έπειτα από σουτ που επιχείρησε στο 89'.

Έτσι, αμφότεροι θα υποβληθούν το απόγευμα της Δευτέρας σε μαγνητική προκειμένου να εντοπιστεί το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί και δεν θα αγωνιστούν με την Καϊράτ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (22/10, 17:30) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV.