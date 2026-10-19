· Παναθηναϊκός

Αντίδραση ομάδας με καρδιά, αλλά κυρίως ποιότητα

Ο εγωισμός του Παναθηναϊκού πειράχτηκε και το επίπεδο των παικτών που διαθέτει πλέον, έκανε τα υπόλοιπα να έρθουν φυσιολογικά. 

Λευτέρης Μπακολιάς

Αντίδραση ομάδας με καρδιά, αλλά κυρίως ποιότητα
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Ποιότητα και προσωπικότητα. Δύο στοιχεία απαραίτητα σε κάθε μεγάλη ομάδα. Σε κάθε ομάδα πρωταθλητισμού. Ο Παναθηναϊκός είχε ερωτηματικά σε αυτούς τους δύο τομείς τα προηγούμενα χρόνια. Τα «απάντησε» με εντυπωσιακό τρόπο στη μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε.

Ξέραμε όλοι πως ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικό ρόστερ και πολλές λύσεις. Τώρα, είδαμε και την προσωπικότητα. Χωρίς να «κοιτάμε» μόνο το ματς με τον Αστέρα, οι «πράσινοι» έχασαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάντα αυτό που μετρά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι να «μετρήσεις» πνευματικά την ομάδα. Πώς θα αντιδράσει. Την πείραξε; Θα βγάλει εγωισμό;

Η απάντηση ήρθε και με τη Μπόρατς και με τον Αστέρα. Δύο ματς που έπρεπε να τελειώσουν με το ίδιο σκορ, δηλαδή με 5άρες ή και παραπάνω. Το πρώτο ξέφυγε λόγω της αστοχίας στις πολλές ευκαιρίες που χάθηκαν. Το δεύτερο, όμως, δεν ξέφυγε. Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας ακριβώς την προσωπικότητά του.

Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να γίνει κουβέντα, ειδικά για μία ώρα αγώνα οι «πράσινοι» έδειχναν έτοιμοι να σκοράρουν σχεδόν σε κάθε επίθεση. Με ατομικές ενέργειες, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με μπάλα που χαίρεσαι να βλέπεις για να το πούμε απλά.

Ο Λούζα έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Σαλάχ-Εντίν έδειξε την ποιότητά του. Ο Κάνγκουα σταθερή αξία, ο Καλάμπρια θετικός. Αδικία να στεκόμαστε σε ονόματα, σε ένα τέτοιο ματς το «τριφύλλι» μπορεί να χαμογελά και να αισιοδοξεί.

Βασικότερο όλων, η αντίδραση. Από μια κακή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, πείσμωσε ο Παναθηναϊκός. Με αποτέλεσμα να δείξει αυτό το πρόσωπο. Είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι μια νέα ομάδα. Στις φλέβες της κυλά αίμα που «βράζει» και κρύβει μεγάλη ποιότητα. Γιατί στην οικονομία μιας σεζόν, το να σηκώνεσαι μετά από στραβοπάτημα, είναι παρακαταθήκη επιτυχίας.

Το κακό στην όλη υπόθεση, ήταν φυσικά οι δύο τραυματισμοί. Ουναΐ και Γιάγκουσιτς θα μείνουν για κάποιο διάστημα εκτός. Δύο παίκτες ίδιας θέσης και ρόλου ουσιαστικά. Λύσεις θα βρει το «τριφύλλι», απλά κάποια στιγμή χρειάζεται και λίγη τύχη…

Υ.Γ. Ο Αστέρας είναι καλή ομάδα σε αυτό το επίπεδο, με έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες. Αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

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