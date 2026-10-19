· Σακραμέντο Κινγκς

Απίστευτη ατυχία για τον Μπεν Σίμονς: Ρήξη αχίλλειου τένοντα λίγο πριν την επιστροφή του στο NBA

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Μπεν Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα κατά τη διάρκεια προπόνησης των Σακραμέντο Κινγκς, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης για όλη τη σεζόν 2026/27, στην οποία θα έκανε την τελευταία(;) προσπάθεια να σώσει την καριέρα του.

Απίστευτη ατυχία για τον Μπεν Σίμονς: Ρήξη αχίλλειου τένοντα λίγο πριν την επιστροφή του στο NBA
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Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο 30χρονος Αυστραλός τραυματίστηκε στην προπόνηση της Κυριακής (18/10), ενώ η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Την αρχική πληροφορία για τον τραυματισμό του επιβεβαίωσε κι ο δημοσιογράφος Τζέιμς Χαμ του ESPN 1320, σε μία εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Σίμονς, ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει δυναμικά στο NBA μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Από την προσπάθεια επιστροφής στον νέο τραυματισμό

Ο Μπεν Σίμονς δεν αγωνίστηκε καθόλου τη σεζόν 2025/26, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των τραυματισμών που αντιμετώπιζε και στην προσπάθεια να επανέλθει σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Το περασμένο καλοκαίρι, οι Σακραμέντο Κινγκς τού έδωσαν την ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA, καθώς ο Αυστραλός είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις στις δοκιμαστικές προπονήσεις κι εξασφάλισε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Καλιφόρνιας.

Η παρουσία του στην προετοιμασία είχε δημιουργήσει προσδοκίες για την επιστροφή του στα παρκέ. Σε τρεις αγώνες της preseason, ο Σίμονς είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 17,5 λεπτά συμμετοχής.

Στο τελευταίο φιλικό των Κινγκς, απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του, μετρώντας 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 26 λεπτά. Η ομάδα του, ωστόσο, γνώρισε την ήττα με 126-97.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου, ο σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα και να βάλει τέλος στην προσπάθειά του για επιστροφή τη φετινή σεζόν.

Το νέο πλήγμα προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, δεδομένου του επιβαρυμένου ιστορικού τραυματισμών του Σίμονς, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισε επανειλημμένα προβλήματα, κυρίως στη μέση.

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Απίστευτη ατυχία για τον Μπεν Σίμονς: Ρήξη αχίλλειου τένοντα λίγο πριν την επιστροφή του στο NBA

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