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Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φορτούνης, ενόψει Σπάρτα Πράγας – Το επίτευγμά του στο Αγρίνιο

Ο Ολυμπιακός, μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο, στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας, την Πέμπτη (22/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League - Αμφίβολος ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος με τη συμμετοχή του κόντρα στον Παναιτωλικό ξεπέρασε τον Νίκο Αναστόπουλο.

Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φορτούνης, ενόψει Σπάρτα Πράγας – Το επίτευγμά του στο Αγρίνιο
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Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στην Αθήνα και το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει αρχικά αποφόρτιση, προτού μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ αφορά στον Κώστα Φορτούνη. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε τράβηγμα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και ζήτησε να αντικατασταθεί στο 38ο λεπτό, ώστε να μην επιβαρύνει περισσότερο το πόδι του.

Η πρώτη εκτίμηση είναι καθησυχαστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι απέφυγε τη θλάση, ωστόσο θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, με τη συμμετοχή του απέναντι στη Σπάρτα Πράγας να θεωρείται δύσκολη.

Παράλληλα, η αναμέτρηση στο Αγρίνιο ήταν η 352η του Φορτούνη με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε τον Νίκο Αναστόπουλο κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Αλγουαθίλ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, όπως έκανε και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ο Μάριους δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που φέρνει ξανά τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο προσκήνιο για τη θέση του σέντερ φορ.

Την ίδια στιγμή, οι Τσικίνιο, Ζότα, Έσε και Σάλιακας συγκαταλέγονται στους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Μπέιλι. Το τεχνικό επιτελείο θα αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών στις προπονήσεις που ακολουθούν, πριν καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις.

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