Στο... στόχαστρο της Τότεναμ ο Παυλίδης - Η στάση της Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Τότεναμ να εξετάζει την προοπτική απόκτησής του κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Έλληνας επιθετικός διανύει εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα, έχοντας καταγράψει 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε ισάριθμες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι εμφανίσεις του 27χρονου διεθνούς έχουν τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Παυλίδης βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Λονδρέζων, οι οποίοι φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάθεσης επίσημης πρότασης.

Η υπόθεση, ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Ο Έλληνας φορ έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα έως το 2029, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι Πορτογάλοι δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποχωριστούν εύκολα έναν από τους σημαντικότερους παίκτες τους στη διάρκεια της σεζόν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκουν να τον δεσμεύσουν με νέο συμβόλαιο έως το 2031, συνοδευόμενο από αυξημένες οικονομικές απολαβές.

Στο μεταξύ, η Τότεναμ δεν είναι η μοναδική ομάδα που παρακολουθεί την περίπτωσή του. Τόσο η Άστον Βίλα όσο και η Μπαρτσελόνα φέρονται να έχουν στη λίστα τους τον διεθνή επιθετικό, γεγονός που ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο το επόμενο διάστημα, με την Τότεναμ να καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένη κίνηση για την απόκτηση του Παυλίδη ενόψει Ιανουαρίου.