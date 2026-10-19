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Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα | Θέση βασικού διεκδικεί ο Βάργκα

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταλήξει στον βασικό κορμό της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, με δύο θέσεις να παραμένουν ανοιχτές και τον Μπάρναμπας Βάργκα να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

Βαγγέλης Πάτας

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα | Θέση βασικού διεκδικεί ο Βάργκα
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Ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, έχοντας πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το μεγαλύτερο μέρος της ενδεκάδας του.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει καταλήξει ουσιαστικά στον βασικό κορμό, με εννέα ποδοσφαιριστές να έχουν προβάδισμα για το αρχικό σχήμα. Ο λόγος για τους Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιο, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά και Γιόβιτς.

Από εκεί και πέρα, δύο είναι τα βασικά ερωτηματικά που καλείται να λύσει ο προπονητής της «Ένωσης» πριν από τη σέντρα. Το πρώτο αφορά στον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή, με τους Βιτάλις και Κάιρινεν να διεκδικούν τη θέση. Το ενδεχόμενο να επιλέξει ο Νίκολιτς τριάδα στον άξονα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά την επιθετική γραμμή. Οι Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Ζοάο Μάριο διεκδικούν μία θέση, είτε σε ρόλο μεσοεπιθετικού είτε ως δεύτερος επιθετικός, με την τελική επιλογή να εξαρτάται από το πλάνο που θα αποφασίσει να ακολουθήσει ο Νίκολιτς απέναντι στους Άγγλους.

Στις επιλογές του βρίσκεται και ο Βάργκα, ο οποίος είναι πλέον σε θέση να αγωνιστεί για περισσότερα λεπτά σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να βρεθεί ακόμη και στο αρχικό σχήμα, εφόσον ο προπονητής της ΑΕΚ κρίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.

Όσον αφορά στον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε μετά το τελευταίο παιχνίδι και προπονήθηκε κανονικά, ενώ να θυμίσουμε ότι ο Θωμάς Στρακόσα συνεχίζει στην Αθήνα το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ώστε να είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, το ερχόμενο Σάββατο (24/10).

Η σημερινή (19/10) προπόνηση στο «Έτιχαντ» αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον Νίκολιτς να αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του και να οριστικοποιήσει τις επιλογές του, πριν από το απαιτητικό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

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