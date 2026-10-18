Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Αυτός είναι ο διαιτητής του αγώνα στο «Έτιχαντ» για το Champions League

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των ρέφερι που θα στελεχώσουν την ομάδα διαιτησίας για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase στο «Έτιχαντ».

Το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ θα διευθύνει ο Γάλλος Βιλί Ντελαζό, ο οποίος έχει βρεθεί ξανά στην Ελλάδα για σημαντικά παιχνίδια του πρωταθλήματος, έχοντας εμπειρία από αναμετρήσεις με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που έχει διευθύνει είναι το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στις 24 Απριλίου 2024, όταν η «Ένωση» επικράτησε με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στις 12 Μαΐου του ίδιου έτους, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίρνει τη νίκη με 2-0 στην Τούμπα.

Επίσης, ο Γάλλος ρέφερι είχε οριστεί στο Άρης – ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στις 21 Απριλίου 2021 και ολοκληρώθηκε με νίκη των φιλοξενούμενων με 1-0. Παράλληλα, είχε διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Φινλανδία στις 17 Νοεμβρίου 2024, για το Nations League, στην οποία η «γαλανόλευκη» επικράτησε εκτός έδρας με 2-0.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, βοηθοί του Ντελαζό θα είναι οι συμπατριώτες του Ερβάν Φινζάν και Βαλεντάν Εβράρ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Μπαστιάν Ντεσεπί. Στο VAR θα βρίσκεται ο Βέλγος Μπραμ Βαν Ντρίσε, με τον Γερμανό Κρίστιαν Ντίνγκερτ να αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού VAR.