Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Γνωρίστε από κοντά τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Φρανσίσκο

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρη Διαμαντίδη και Φραγκίσκο Αλβέρτη μετά το ματς με την Μπασκόνια (22/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Meet & Greet που θα πραγματοποιηθεί μετά την αναμέτρηση με την Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (22/10, 21.15), μίας ξεχωριστής εμπειρίας που φέρνει τους φιλάθλους ακόμα πιο κοντά στην ομάδα και τους ανθρώπους της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν μοναδικές στιγμές μαζί τους στο «σπίτι» μας.

Αυτή τη φορά, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρη Διαμαντίδη και Φραγκίσκο Αλβέρτη στο Business Lounge (Level 4) του Telekom Center Athens.

Εισιτήρια για το Meet & Greet

Για την αγορά των εισιτηρίων, εξασφάλισε τη συμμετοχή σου μέσω του more.com.Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνεται φαγητό στον χώρο διεξαγωγής του Meet & Greet, καθώς και έκπτωση 15% σε επιλεγμένα προϊόντα του PAOSHOP, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκεια του Meet & Greet. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν απευθείας στο PAOSHOP σχετικά με τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται η έκπτωση.

Σημαντικές πληροφορίες για τη συμμετοχή και τη διαδικασία:

• Για τη συμμετοχή στο Meet & Greet είναι απαραίτητη η κατοχή εισιτηρίου για την αναμέτρηση με την Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.

• Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει μαζί του το εισιτήριο του Meet & Greet, το οποίο θα σκανάρεται κατά την προσέλευσή του στον αντίστοιχο χώρο διεξαγωγής, προκειμένου να παραλάβει το ειδικό βραχιόλι εισόδου.

• Το βραχιόλι θα είναι απαραίτητο τόσο για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής του Meet & Greet όσο και για τη χρήση της έκπτωσης 15% στα επιλεγμένα προϊόντα του PAOSHOP. Η έκπτωση θα παρέχεται αποκλειστικά μετά το τέλος της αναμέτρησης, με την επίδειξη του ειδικού βραχιολιού.

• Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και, στη συνέχεια, χωρίς να αποχωρήσουν από το γήπεδο, να κατευθυνθούν στον χώρο διεξαγωγής του Meet & Greet για τον οποίο έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο