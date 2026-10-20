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Premier League: Η Κρίσταλ Πάλας σκέφτεται να απολύσει τον Πιερ Σαζ

Η Κρίσταλ Πάλας εξετάζει αλλαγή προπονητή, με τον Πιερ Σαζ υπό πίεση μετά τα αρνητικά αποτελέσματα και τα αμυντικά προβλήματα της ομάδα

Premier League: Η Κρίσταλ Πάλας σκέφτεται να απολύσει τον Πιερ Σαζ
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Η Κρίσταλ Πάλας εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική της ηγεσία, καθώς η διοίκηση του συλλόγου φέρεται να μην είναι ικανοποιημένη από την έως τώρα παρουσία του Πιερ Σαζ στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι ιθύνοντες της λονδρέζικης ομάδας έχουν αρχίσει να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του προπονητή, με τις εξελίξεις να ενδέχεται να δρομολογηθούν κατά τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, η Κρίσταλ Πάλας θα μπορούσε να γίνει η πρώτη ομάδα της φετινής σεζόν που θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Τον προβληματισμό της διοίκησης έκανε ακόμη εντονότερη η βαριά ήττα από την Μπράιτον με 5-0, με τον Μπάμπη Κωστούλα να πετυχαίνει γκολ και ασίστ.

Η Πάλας έχει την χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κρίσταλ Πάλας, η οποία έχει δεχτεί 17 γκολ σε επτά αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος. Μάλιστα, στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της, απέναντι στη Λιόν και την Μπράιτον, η ομάδα δέχτηκε συνολικά οκτώ τέρματα.

Από την πλευρά του, ο Πιερ Σαζ έχει αναλάβει την ευθύνη για τις κακές εμφανίσεις, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζει η ομάδα του. Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι επιφυλάσσει το μέλλον του στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για τον Γάλλο προπονητή, καθώς η διοίκηση καλείται να αποφασίσει αν θα του δώσει περισσότερο χρόνο ή αν θα επιλέξει μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

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