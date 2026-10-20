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Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο παραδέχθηκε πως δεν έπρεπε να δώσει δανεικό τον Μανδά

Σε δημόσια παραδοχή πως δεν έπρεπε να δώσει τον Χρήστο Μανδά δανεικό την περυσινή σεζόν προχώρησε ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο 

Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο παραδέχθηκε πως δεν έπρεπε να δώσει δανεικό τον Μανδά
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Ο Χρήστος Μανδάς έχει ξεκινήσει καταπληκτικά τη σεζόν και είναι καταλυτικός στην πορεία της Λάτσιο που βρίσκεται στην 2η θέση της Serie A, μετά το επιβλητικό «διπλό» με 0-3 απέναντι στη Γιουβέντους.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει πάρει φανέλα βασικού από την αρχή της σεζόν και αποδεικνύει πως έχει θέση στη Λάτσιο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας να παραδέχεται πως ήταν λάθος απόφαση να τον παραχωρήσει δανεικό στην Μπόρνμουθ στη μέση της περασμένης σεζόν.

Ωστόσο, αποκάλυψε πως ο δανεισμός του προέκυψε έπειτα από αίτημα τόσο του ίδιου του ποδοσφαιριστή, όσο και από εκπροσώπους τους.

«Ο Μανδάς; Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόστισε η απόκτησή του, τα ποσά και όλα αυτά... Κατά τη γνώμη μου, αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε... ήδη μεγάλος. Πέρυσι έκανα το λάθος να τον στείλω στο εξωτερικό, έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του», τόνισε χαρακτηριστικά.

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