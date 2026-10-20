Η μπηχτή του Λαπόρτα για τον Εμπαπέ: «Περισσότεροι από ένας κόκορας στο ίδιο κοτέτσι δεν λειτουργεί»

Φωτιά έβαλε λίγες ημέρες πριν από το πολυαναμενόμενο «Εl Clasico» που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (25/10, 22:00) με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος σχολίασε τη μεταγραφική πολιτική της Ρεάλ Μαδρίτης και σχολίασε με καυστικό τρόπο τον σουπερσταρ των «Μερέγκες», Κιλιάν Εμπαπέ.

Σε μια μακροσκελή συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα «L'Équipe», ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, επέκρινε την στρατηγική μεταγραφών της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι έχουν πάρει λάθος δρόμο και πληρώνουν το τίμημα. Έχουν ανοίξει τα πορτοφόλια τους για να πληρώσουν για πολλούς πολύ ακριβούς παίκτες που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

Ο Λαπόρτα έκανε ειδική αναφορά στην περίπτωση του Κιλιάν Μπαπέ: «Περισσότεροι από ένας κόκορας στο ίδιο κοτέτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποτέ. Η προτεραιότητα στο ποδόσφαιρο είναι η ομάδα και το ομαδικό πνεύμα. Αν δεν το έχεις αυτό, το έργο δεν λειτουργεί. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά σημεία της Μπάρτσα. Να έχει σπουδαία ταλέντα, παίκτες από την Λα Μασία (σ.σ. η Ακαδημία του συλλόγου), παίκτες που προέρχονται από άλλες ποδοσφαιρικές κουλτούρες, και να καταφέρνει να δημιουργήσει μια ομάδα με μια συνέργεια που λειτουργεί.

Χάρη σε έναν αριστοτεχνικό προπονητή (σ.σ. Χάνσι Φλικ) και επίσης σε έναν αθλητικό διευθυντή (σ.σ. Ντέκο), οι οποίοι εργάζοντται για να βελτιώσουν αυτήν την ομάδα. Προτίμησαν μεμονωμένους παίκτες και μεταγραφές μεγάλων ονομάτων. Αλλά δεν έχουν κερδίσει τίποτε εδώ και δύο χρόνια. Εμείς, από την άλλη πλευρά, κερδίζουμε και είμαστε διεκδικητές να κερδίσουμε τα πάντα».