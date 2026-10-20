«Πυρά» Τεν Χαγκ στον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Πρόδωσε εμένα και την ομάδα - Δεν προετοιμαζόταν σωστά»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκαλύπτοντας τις διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ τους και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Μιλώντας στο The Athletic, ο Ολλανδός τεχνικός υποστήριξε ότι ο Ρονάλντο απογοήτευσε τόσο την ομάδα όσο και τον ίδιο, καθώς, όπως ανέφερε, υπήρχε αρχικά ένα κοινό πλάνο για τη συνεργασία τους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε ταξιδέψει στην Πορτογαλία προτού αναλάβει τους «Κόκκινους Διαβόλους», προκειμένου να συζητήσει προσωπικά με τον έμπειρο επιθετικό για τη φιλοσοφία και τους στόχους του.

«Ο Κριστιάνο απογοήτευσε την ομάδα και απογοήτευσε και εμένα, επειδή είχαμε σχεδιάσει τα πράγματα μαζί του. Ταξίδεψα στην Πορτογαλία για να μιλήσω μαζί του σχετικά με όσα ήθελα να πετύχω προτού αναλάβω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η απόφαση του Τεν Χαγκ για τον Ρονάλντο

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγνώρισε το τεράστιο μέγεθος του Ρονάλντο και τη θέση του στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η αγωνιστική λειτουργία της ομάδας έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα.

«Προφανώς, είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Τον σεβόμουν πάρα πολύ. Εκείνη την περίοδο, όμως, έπρεπε να πάρω μια ορθολογική απόφαση», ανέφερε ο Τεν Χαγκ, εξηγώντας τη στάση του απέναντι στον Πορτογάλο σταρ.

«Δεν προετοιμαζόταν όπως έπρεπε»

Ο Ολλανδός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη φυσική κατάσταση του Ρονάλντο και στη συμμετοχή του στην προπόνηση, υποστηρίζοντας ότι ο επιθετικός δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που είχε θέσει για την ομάδα.

«Ο Κριστιάνο δεν ήταν σε θέση να προπονείται όπως ήθελα. Δεν έτρεχε ούτε όταν είχαμε την κατοχή της μπάλας ούτε όταν δεν την είχαμε. Ο λόγος ήταν ότι δεν προετοίμαζε τον εαυτό του», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, ο Τεν Χαγκ εξήγησε τη φιλοσοφία του για τη λειτουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου, τονίζοντας ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι αστέρες οφείλουν να υπηρετούν το σύνολο.

«Κάθε κορυφαία ομάδα πρέπει να αγκαλιάζει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της. Ωστόσο, και εκείνος πρέπει να δουλεύει για την ομάδα. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το ποδόσφαιρο», σημείωσε.

Η προπόνηση και το μήνυμα του Ρονάλντο στους συμπαίκτες του

Μία ακόμη αποκάλυψη του Τεν Χαγκ αφορά τη στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούσε ο Ρονάλντο απέναντι στην ένταση της προπόνησης. Όπως ανέφερε, ο Πορτογάλος φέρεται να παρότρυνε τους συμπαίκτες του να μην καταπονούνται υπερβολικά κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.

«Ο Κριστιάνο έλεγε στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να κρατούν δυνάμεις στην προπόνηση», αποκάλυψε ο Ολλανδός.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η διαχείριση των δυνάμεων μπορεί να έχει νόημα όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, κατά την άποψή του, προηγείται η απαραίτητη προετοιμασία.

«Το καταλαβαίνω όταν βρίσκεσαι σε κορυφαία φυσική κατάσταση. Πρώτα, όμως, πρέπει να προπονείσαι ώστε να φτάσεις στο κατάλληλο επίπεδο», κατέληξε ο Τεν Χαγκ.