Τζόνσον: «Όταν ήμουν στον Ολυμπιακό παίξαμε με ομάδα που είχε δηλητηριαστεί, δεν λυπάσαι κανέναν»

Ο Έντι Τζόνσον αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησής του, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες αναμετρήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 1995, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για τον ανταγωνισμό στον αθλητισμό.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε διεξαχθεί στο πλαίσιο της διεκδίκησης της πρόκρισης στο Final-4, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 1-1. Η ρωσική ομάδα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα, καθώς οι παίκτες της υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα να παραταχθεί με περιορισμένο αριθμό αθλητών και να γνωρίσει την ήττα με 79-54.

Αφορμή για την τοποθέτηση του άλλοτε άσου του Ολυμπιακού στάθηκε η απόλυση προπονητή στο ράγκμπι, επειδή επέλεξε να εκτελέσει ένα play ενώ η ομάδα του προηγούνταν με 63-0. Ο Έντι Τζόνσον συνέδεσε την υπόθεση με τη δική του εμπειρία από την Ευρώπη, εξηγώντας πως, παρά την αρχική του επιθυμία να μη διεξαχθεί το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, τελικά αγωνίστηκε κανονικά.

«Λυπάμαι για οποιαδήποτε ομάδα έχει ταλαιπωρηθεί. Στον έναν χρόνο που πέρασα στην Ευρώπη, η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, αντιμετώπισε μια ρωσική ομάδα που υπέστη τροφική δηλητηρίαση και είχε μόνο έξι παίκτες! Είχα ευχηθεί να ακυρωθεί το παιχνίδι, αλλά αυτό δεν συνέβη και έτσι έκανα αυτό που πάντα προσπαθούσα να κάνω, όσο καλύτερα μπορούσα: να κυριαρχώ και να κατακτώ.

Δεν λυπάσαι κανέναν ανάμεσα στις γραμμές και η απόλυση αυτού του προπονητή είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πλήρες αστείο. Δεν χαλαρώνεις. Η ερώτησή μου προς όσους διαμαρτύρονται είναι η εξής: υπήρχαν 11 παίκτες στο γήπεδο;

Κάποτε αντιμετώπισα τους Νικς με τη φανέλα των Χόρνετς στο MSG, ενώ η ομάδα μας είχε μόλις επτά παίκτες, και καταφέραμε να τους νικήσουμε. Συμμετέχεις στο παιχνίδι ή τα παρατάς, όπως έκαναν εκείνοι! Υπόθεση κλειστή. Καλή ανάρρωση και καλή επιστροφή για το επόμενο παιχνίδι».