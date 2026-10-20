Θρήνος στον Αστέρα AKTOR: Έφυγε από τη ζωή στα 50 του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Σταύρος Σιαμπάνης

Πένθος σκόρπισε στην οικογένεια του Αστέρα AKTOR η είδηση πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας, Σταύρος Σιαμπάνης.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε συνδέσει ένα μέρος της αγωνιστικής του διαδρομής με τον Αστέρα Τρίπολης, αγωνιζόμενος με τους Αρκάδες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Η ανάρτηση του Αστερα AKTOR:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Σταύρου Σιαμπάνη.

Ο Σταύρος τίμησε τα κιτρινομπλέ χρώματα, υπηρετώντας την δεκαετία του '90 τον ΑΣΤΕΡΑ με αθλητικό ήθος, αξιοθαύμαστη αγωνιστική προσφορά και αγάπη για την ομάδα. Καλό ταξίδι Σταύρο!

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους τους εκλιπόντος.