· Ολυμπιακός

Ατομικό για Ντόρσεϊ - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Ολυμπιακού

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα και πλέον ο ομογενής γκαρντ περιμένει την απόφαση της διοίκησης όσον αφορά το μέλλον του στον σύλλογο.

Γιάννης Χονδρός

Ατομικό για Ντόρσεϊ - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Ολυμπιακού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη (20/10) οι παίκτες του Ολυμπιακού, μετά και το ρεπό που έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπειτα από την αναμέτρηση με τους Φalcons στα Ιωάννινα για την GBL.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena για την 7η αγωνιστική της EuroLeague (23/10, 21:15), ωστόσο το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει στο επίκεντρο.

Ο ομογενής γκαρντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση, παραμένοντας εκτός ομάδας μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.

Πλέον, έχοντας ήδη απολογηθεί στον GM της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη ο Ντόρσεϊ αναμένει την τελική απόφαση σχετικά με το μέλλον του. Σύντομα πρόκειται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από προπονητή και διοίκηση για το τι μέλη γενέσθαι με τον 30χρονο σουτέρ, ο οποίος τις επόμενες ώρες θα μάθει την ποινή του.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Η μεγάλη αναμέτρηση της Κ19 της «Ένωσης» για το Youth League

16:26 MVP

Γιατί έχει γίνει τόσο viral η γκολάρα του Μεσούτ Οζίλ με την Άρσεναλ και πρωταγωνιστεί σε AI videos;

16:15 EUROLEAGUE

Ατομικό για Ντόρσεϊ - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Ολυμπιακού

16:03 MVP

Έχει δίκιο ο Καϊρί Ίρβινγκ που δεν είναι πλέον «ερωτευμένος» με το σημερινό ΝΒΑ;

15:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλλων Πάτρας: Αποχωρεί για λόγους υγείας ο Ντιρκ Μπάουερμαν - «Είμαι συντετριμμένος»

15:36 SUPER LEAGUE

Θρήνος στον Αστέρα AKTOR: Έφυγε από τη ζωή στα 50 του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Σταύρος Σιαμπάνης

15:36 EUROLEAGUE

Τζόνσον: «Όταν ήμουν στον Ολυμπιακό παίξαμε με ομάδα που είχε δηλητηριαστεί, δεν λυπάσαι κανέναν»

15:29 ONSPORTS

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΠΕΛΩΝ NEW ERA!

15:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πυρά» Τεν Χαγκ στον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Πρόδωσε εμένα και την ομάδα - Δεν προετοιμαζόταν σωστά»

14:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μπηχτή του Λαπόρτα για τον Εμπαπέ: «Περισσότεροι από ένας κόκορας στο ίδιο κοτέτσι δεν λειτουργεί»

14:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο παραδέχθηκε το λάθος του με τον Μανδά: «Δεν έπρεπε να τον δώσω δανεικό στη Μπόρνμουθ»

14:37 CHAMPIONS LEAGUE

Ντίμι Κωνσταντόπουλος στο ΜΠΙΦ: «Δύσκολο το ματς με Σίτι για την ΑΕΚ - Χρειάζεται συγκέντρωση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας