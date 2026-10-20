Ατομικό για Ντόρσεϊ - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Ολυμπιακού

Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη (20/10) οι παίκτες του Ολυμπιακού, μετά και το ρεπό που έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπειτα από την αναμέτρηση με τους Φalcons στα Ιωάννινα για την GBL.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena για την 7η αγωνιστική της EuroLeague (23/10, 21:15), ωστόσο το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει στο επίκεντρο.

Ο ομογενής γκαρντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση, παραμένοντας εκτός ομάδας μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.

Πλέον, έχοντας ήδη απολογηθεί στον GM της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη ο Ντόρσεϊ αναμένει την τελική απόφαση σχετικά με το μέλλον του. Σύντομα πρόκειται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από προπονητή και διοίκηση για το τι μέλη γενέσθαι με τον 30χρονο σουτέρ, ο οποίος τις επόμενες ώρες θα μάθει την ποινή του.