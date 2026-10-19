NBA: Οι τραυματισμοί τους λύγισαν, αλλά δεν τους νίκησαν - 4+1 επιστροφές στα παρκέ

Το NBA επιστρέφει στις οθόνες μας! Την Τρίτη οι Boston Celtics υποδέχονται τους Detroit Pistons στις 22:00 στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν 2026-27. Όμως για μερικές ομάδες δεν ξεκινάει απλά μία νέα αγωνιστική περίοδος, αλλά έρχονται και επιστροφές. Comeback παικτών που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

Κάποιοι είναι στη «δύση» της καριέρας τους, άλλοι έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, θα μας κρατήσουν συντροφιά τη φετινή σεζόν και θα απολαύσουμε το μπάσκετ λίγο παραπάνω.

Τι ώρα είναι; It’s Dame-Time!

Η regular season ξεκινάει και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ετοιμάζεται να επιστρέψει, έχοντας μπροστά του μία τεράστια πρόκληση. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει να αγωνιστεί από τα playoffs του 2025, όταν υπέστη ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα στο Game 4 της σειράς των Milwaukee Bucks με τους Indiana Pacers, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης σε ολόκληρη την επόμενη σεζόν.

Η επιστροφή του αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Λίλαρντ γύρισε στο Πόρτλαντ, την ομάδα που τον επέλεξε στο Draft του 2012 και με την οποία ταυτίστηκε για μεγάλο μέρος της καριέρας του. Παρά τον τραυματισμό του, η αγωνιστική του αξία παραμένει αδιαμφισβήτητη. Τη σεζόν 2024-25, πριν τεθεί νοκ άουτ, είχε κατά μέσο όρο 24,9 πόντους, 7,1 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ, με ποσοστό 37,6% στα τρίποντα, ενώ είχε επιλεγεί στο All-Star Game για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Στο All-Star μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά στον διαγωνισμό τριπόντων διέπρεψε, έστω και με «ένα πόδι».

Έλειψε έναν χρόνο, αλλά το comeback του θα ταρακουνήσει ολόκληρη την Ιντιάνα

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είναι και πάλι εδώ. Οι Indiana Pacers περιμένουν από τον ηγέτη τους να τους οδηγήσει ξανά στο υψηλότερο επίπεδο της Ανατολικής Περιφέρειας. Ο 26χρονος γκαρντ έμεινε εκτός δράσης σε ολόκληρη τη σεζόν 2025-26, μετά τη ρήξη στον δεξιό αχίλλειο τένοντα που υπέστη στο Game 7 των τελικών του NBA το 2025 απέναντι στους Oklahoma City Thunder.

Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα πως αισθάνεται ότι έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και στο να φτάσει στο επίπεδο που ο ίδιος θεωρεί ιδανικό.

Τη σεζόν 2024-25, πριν από τον τραυματισμό του, είχε κατά μέσο όρο 18,6 πόντους, 9,2 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της πορείας των Pacers μέχρι τους τελικούς. Ο Χαλιμπέρτον έχει την ικανότητά να διαβάζει το παιχνίδι, να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και να τελειώνει τις φάσεις όταν πρέπει, στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην Ανατολή.

Ο Uncle-Drew που επιστρέφει για να οδηγήσει το Ντάλας ψηλά

Ο Καϊρί Ίρβινγκ είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του, επιστρέφοντας στα παρκέ έπειτα από περίπου 19 μήνες απουσίας. Ο 34χρονος γκαρντ υπέστη ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο του αριστερού γονάτου στις 3 Μαρτίου 2025, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν 2024-25, αλλά και ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Πριν από τον τραυματισμό του, ο εννέα φορές All-Star πραγματοποιούσε μια εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 24,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ ανά αγώνα.

Το φετινό Ντάλας, ωστόσο, είναι διαφορετικό από εκείνο που άφησε πίσω του τον Μάρτιο του 2025. Οι Mavericks βρίσκονται πλέον σε μια νέα αγωνιστική πραγματικότητα, με τον Κούπερ Φλαγκ να αποτελεί το επίκεντρο του σχεδιασμού τους. Η συνύπαρξη των δύο παικτών είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της ομάδας, καθώς η εμπειρία και η επιθετική δημιουργία του Ίρβινγκ μπορούν να προσφέρουν στον νεαρό σταρ πολύτιμες λύσεις, αλλά και να του επιτρέψουν να αγωνίζεται με λιγότερη πίεση στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ένας σύγχρονος Σκότι Πίπεν - Το θηρίο που περιμένει να απελευθερωθεί

Το μόνο όνομα της λίστας που δεν έχει επιστρέψει ακόμα και δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά αυτή θα είναι μέσα στη σεζόν. Ο Στιβ Κερ είχε δηλώσει ότι το πιθανότερο είναι να γυρίσει τον Φεβρουάριο.

Φυσικά και μιλάμε για τον Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο σκληροτράχηλους και ανταγωνιστικούς παίκτες του NBA, με την ικανότητα να επηρεάζει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Τα χαρακτηριστικά του θυμίζουν αρκετά, τον άλλοτε αστέρα των Chicago Bulls, Σκότι Πίπεν. Το στυλ του σίγουρα δεν είναι «το καλό παιδί», αλλά περισσότερο ταιριάζει στο «κάνω τα πάντα για να κερδίσω».

Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 37 του χρόνια, συνεχίζει να προσφέρει σκορ, δημιουργία και αμυντική ένταση, αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα για τους Golden State Warriors.

Την περσινή σεζόν, πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Butler είχε κατά μέσο όρο 20 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 4,9 ασίστ και 1,4 κλεψίματα σε 38 αγώνες. Οι αριθμοί του επιβεβαίωναν ήταν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας, χάρη στην ικανότητά του να επιτίθεται στο καλάθι, να κερδίζει φάουλ και να παίρνει σωστές αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές. Όμως όλα άλλαξαν, στις 19 Ιανουαρίου, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν 2025-26.

Επιστρέφει για να αποδείξει ότι ακόμα το… έχει

Στα 28 του χρόνια, ο Τρέι Γιανγκ ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο με τους Washington Wizards, έχοντας αφήσει πίσω του σχεδόν οκτώ σεζόν στους Atlanta Hawks. Το ταλέντο του στο σκοράρισμα και στη δημιουργία παραμένει αδιαμφισβήτητο, ωστόσο πρέπει να αποκτήσει ξανά ρυθμό, για να το επιβεβαιώσει και μέσα στα παρκέ.

Η περσινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Γιανγκ, καθώς τα προβλήματα στο δεξί γόνατο, στον τετρακέφαλο και στη μέση τον περιόρισαν μόλις σε 15 συμμετοχές, δέκα με την Ατλάντα και πέντε με την Ουάσινγκτον.

Η νέα σεζόν ξεκινάει και μαζί της επιστρέφουν και παίκτες που μας έλειψε να τους βλέπουμε. Αθλητές που αν βρεθούν έστω και στο 10% που ήταν πριν τους τραυματισμούς τους, θα μας χαρίσουν πολλές θεαματικές φάσεις και ξεχωριστές στιγμές εντός παρκέ.