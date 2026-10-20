· ΟΦΗ · ΠΑΟΚ

Με κόσμο στο Παγκρήτιο ο ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση του «Δικεφάλου»

Την στήριξη των οπαδών του θα έχει ο ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (25/10, 20:00), με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων.

Με κόσμο στο Παγκρήτιο ο ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση του «Δικεφάλου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10, 20:00), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της αναμέτρησης στην Κρήτη, με το κόστος να ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν στην διάθεσή τους την Θύρα 6 του γηπέδου. Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 20€.

Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, μέχρι εξαντλήσεως με καταληκτική ημερομηνία 25.10.2026 και ώρα 20:00, από το παρακάτω link:

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Διευκρινίσεις:Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για τον αγώνα και σε πιθανές δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν κατά την διαδικασία. Η διαχείριση της διανομής εισιτηρίων ανήκει αποκλειστικά στην ΠΑΕ ΟΦΗ.Υπάρχει περιορισμός αγοράς αριθμού εισιτηρίων 5 ανά φυσικό πρόσωπο.Στην τιμή των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονίκης πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων More».

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
18:31 STORIES

MATCH MODE με guest τον Λεωνίδα Βόκολο

18:28 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παπανικολάου: «All-time classic η ερυθρόλευκη - Ο Ολυμπιακός κάνει βήματα μπροστά»

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Αργεντινοί συνδέουν τον Ικάρντι με τον ΠΑΟΚ

18:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξη - Η ερυθρόλευκη είναι πάντα η αγαπημένη φανέλα»

18:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο λόγος που αποκλείστηκε από το «El Clasico» ο διαιτητής που σφύριξε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

17:47 EUROPA LEAGUE

Οριστικό: Χωρίς Χριστογεώργο με Λεβερκούζεν ο ΟΦΗ

17:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν μίλησαν στην «πράσινη» ακαδημία (pic)

17:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Λεσόρ τρόλαρε... κουτσαίνοντας για τον «μεγάλο τραυματισμό» του (video)

17:14 SUPER LEAGUE

Με κόσμο στο Παγκρήτιο ο ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση του «Δικεφάλου»

17:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πρόστιμο στους Πειραιώτες από τη ΔΕΑΒ για το ντέρμπι «αιωνίων»-Απαλλάχθηκε ο Αλγκουαθίλ

16:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Τότεναμ ζητά 80 εκατομμύρια για τον Πέδρο Πόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας