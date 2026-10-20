Με κόσμο στο Παγκρήτιο ο ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση του «Δικεφάλου»

Μετά το επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10, 20:00), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της αναμέτρησης στην Κρήτη, με το κόστος να ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν στην διάθεσή τους την Θύρα 6 του γηπέδου. Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 20€.

Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, μέχρι εξαντλήσεως με καταληκτική ημερομηνία 25.10.2026 και ώρα 20:00, από το παρακάτω link:

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Διευκρινίσεις:Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για τον αγώνα και σε πιθανές δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν κατά την διαδικασία. Η διαχείριση της διανομής εισιτηρίων ανήκει αποκλειστικά στην ΠΑΕ ΟΦΗ.Υπάρχει περιορισμός αγοράς αριθμού εισιτηρίων 5 ανά φυσικό πρόσωπο.Στην τιμή των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονίκης πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων More».