Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Λεσόρ τρόλαρε... κουτσαίνοντας για τον «μεγάλο τραυματισμό» του (video)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10, 21:15) με την Μπασκόνια, με τον Ματίας Λεσόρ να τραβάει πάνω του τα βλέμματα όλων.

Ο Γάλλος σέντερ είχε όρεξη για τρολάρισμα και όταν είδε πως η κάμερα των «πράσινων» ήταν στραμμένη πάνω του, άρχισε να κουτσαίνει και να λέει γελώντας: «έχω έναν μεγάλο τραυματισμό».

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Λεσόρ να αντιμετωπίζει τραυματισμό μετά το παιχνίδι με την Χάποελ, κάτι που φυσικά δεν ισχύει, μιας και οι ενοχλήσεις που ένιωσε στο γόνατο δεν ήταν κάτι το σοβαρό, όπως έδειξε και η μαγνητική την οποία έκανε.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ: