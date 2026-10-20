Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν μίλησαν στην «πράσινη» ακαδημία (pic)
Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τα παιδιά της ακαδημίας του «τριφυλλιού».
Μια ξεχωριστή συνάντηση με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Παναθηναϊκού είχαν ο αρχηγός της ομάδας, Στέφαν Ντε Φράι, και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, οι οποίοι απευθύνθηκαν στα παιδιά του «τριφυλλιού».
Οι δύο έμπειροι αμυντικοί συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τους ποδοσφαιριστές της «πράσινης» ακαδημίας, δείχνοντας ότι βρίσκονται δίπλα τους.
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«Μαθαίνοντας από τους καλύτερους!
Ο αρχηγός της πρώτης ομάδας μας, Στέφαν Ντε Φτάι, και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν πέρασαν ξεχωριστές στιγμές με τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας, μοιράζοντας εμπειρίες, συμβουλές και έμπνευση με την επόμενη γενιά των "Πρασίνων"».