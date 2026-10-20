Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν μίλησαν στην «πράσινη» ακαδημία (pic)

Μια ξεχωριστή συνάντηση με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Παναθηναϊκού είχαν ο αρχηγός της ομάδας, Στέφαν Ντε Φράι, και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, οι οποίοι απευθύνθηκαν στα παιδιά του «τριφυλλιού».

Οι δύο έμπειροι αμυντικοί συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τους ποδοσφαιριστές της «πράσινης» ακαδημίας, δείχνοντας ότι βρίσκονται δίπλα τους.

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«Μαθαίνοντας από τους καλύτερους!

Ο αρχηγός της πρώτης ομάδας μας, Στέφαν Ντε Φτάι, και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν πέρασαν ξεχωριστές στιγμές με τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας, μοιράζοντας εμπειρίες, συμβουλές και έμπνευση με την επόμενη γενιά των "Πρασίνων"».