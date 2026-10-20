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Οριστικό: Χωρίς Χριστογεώργο με Λεβερκούζεν ο ΟΦΗ

Ο τερματοφύλακας των Κρητικών θα απουσιάσει οριστικά από το παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Θανάσης Μαργαρίτης

Οριστικό: Χωρίς Χριστογεώργο με Λεβερκούζεν ο ΟΦΗ
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Ο Νίκος Χριστογεώργος θα απουσιάσει από την αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Πέμπτη (22/10, 19:45), καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Παρότι ο 26χρονος τερματοφύλακας απέφυγε το κάταγμα στον αυχένα, ο πόνος που αισθάνεται είναι έντονος, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση των Κρητικών, η απουσία του από το ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι δεδομένη, ενώ το επόμενο διάστημα θα φανεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με την Καλαμάτα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια, ανάμεσα τους και ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος έχασε προληπτικά το ματς με τη Μαύρη Θύελλα. Από εκεί και πέρα το ατομικό τους πρόγραμμα συνέχισαν ο Χρίστος Σιέλης και ο Άαρον Ισέκα

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