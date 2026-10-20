Οι Αργεντινοί συνδέουν τον Ικάρντι με τον ΠΑΟΚ

O Μάουρο Ικάρντι, το όνομα του οποίου συνδέθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου με τον Ολυμπιακό, φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα της Αργεντινής TyC Sports, η οποία επικαλείται πληροφορίες από την Τουρκία, σημειώνοντας ότι «ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις επτά ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι ως ελεύθερου».

Όπως είναι γνωστό ο 33χρονος Αργεντινός διεθνής επιθετικός παραμένει χωρίς ομάδα από τότε που αποχώρησε από τη Γαλατασαράι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.