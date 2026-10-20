Παπανικολάου: «All-time classic η ερυθρόλευκη - Ο Ολυμπιακός κάνει βήματα μπροστά»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έδωσε το «παρών» στα λαμπερά εγκαίνια της νέας μπουτίκ των «ερυθρόλευκων» στο κέντρο του Πειραιά, μιλώντας για τις νέες εμφανίσεις, τη σχέση εμπιστοσύνης με τους φιλάθλους, αλλά και τις υψηλές προσδοκίες για τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού:

«Έχουμε πολλούς εκλεκτούς. Έχουμε MVP, έχουμε πρώτο ριμπάουντερ, έχουμε rising star, έχουμε κόσμο και κοσμάκι. Μακάρι να πάει καλά, καλή αρχή. Τα προϊόντα είναι εξαίσια, είναι ότι πιο κοντινό φοράμε και εμείς. Βασικά, έχουν πράγματα που δεν φοράμε και εμείς, μήπως πάρουμε και εμείς τίποτα από εδώ, φεύγοντας. Να πάει καλά και όλοι μαζί, η ομάδα και το μαγαζί, να ανεβαίνουμε και να δημιουργούμε ωραίες αναμνήσεις».

Για το ποια φανέλα του αρέσει περισσότερο: «Η ερυθρόλευκη είναι πιο κλασική. Είναι all-time classic. Εγώ προσωπικά αυτήν βλέπω, αυτή με τραβάει και με κερδίζει. Αλλά γενικά, και η κόκκινη έχει μία ρετρό κατάσταση, που θυμίζει άλλες εποχές, μας πηγαίνει πίσω, είναι ωραία. Έχει γίνει μία ωραία προσπάθεια, ωραία η ομάδα μαζί με τους ανθρώπους της NIKE και όλοι μαζί καθίσαμε κάτω και βγάλαμε μία ωραία εικόνα για τα χρώματα της ομάδας και αυτό που πιστεύω που θα θέλει να βλέπει ο κόσμος.

Ο Ολυμπιακός είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει και κάνει βήματα μπροστά, εξελίσσεται. Έχει τις βάσεις του γερές και τα θεμέλιά του στον κόσμο τους και πιστεύω ότι όσο ακούς το τι θέλει ο κόσμος αυτός είναι ο τρόπος για τα εξελιχθεί μπροστά. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις μία ιδέα, πρέπει η ιδέα σου να είναι κοντά και σε αυτό που πρεσβεύει η ιστορία του συλλόγου και αυτό που θέλει ο κόσμος. Νομίζω, ότι οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι που έχουμε εμείς κάνουν πολύ καλή δουλειά».

Για το πως συνδυάζεται η καινούργια φανέλα: «Αν ήξερα, θα μπορούσα, εγώ και ο κόσμος να βγάλουμε πολλά λεφτά. Προφανώς, θα θέλαμε να κατακτήσουμε όλους τους τίτλους. Θα θέλαμε να βρισκόμαστε πάντα στην κορυφή γιατί, όπως είπα και πριν, είναι αυτό που θέλει η βάση και ο κορμός αυτού του συλλόγου που είναι ο κόσμος».

Για τον κόσμο που βρέθηκε στα εγκαίνια: «Πέρα από αυτό που είπα, για τις όλες προσωπικότητες που έχουμε στην ομάδα, σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με αυτό που παρουσιάζει η ομάδα μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι και όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι αν είσαι αληθινός απέναντι στον κόσμο και αν η προσπάθειά σου είναι η μέγιστη δυνατή που θέλει να βλέπει ο κόσμος. Όλα τα χρόνια έχει αποδείξει ο σύλλογος ότι αυτό μπορεί να το εκτιμήσει, να το αγκαλιάσει και να το αγαπήσει. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές».